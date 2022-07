¿Es posible usar Google sin conexión? esto es lo que debes hacer

Entornointeligente.com /

Al momento de planificar tu viaje por tierra debes considerar a Google Maps como tu mejor compañero de ruta para conocer el camino más correcto que te conducirá a tu destino. Sin embargo, al ser un servicio dependiente de Internet, pues debes tomar tus precauciones.

Uno de los grandes retos de Internet es penetrar absolutamente los rincones del planeta, esto debido a que todavía existen países, sobre todo en Latinoamérica, donde todavía te puedas encontrar lugares durante tu viaje que no cuentan con ningún tipo de conexión a Internet.

Es por eso que debes explorar algunas funciones dentro de Google Maps para conocer cuáles son tus opciones en el caso de que tu conexión se caiga.

A continuación conoce el paso a paso para usar Google Maps sin conexión a Internet

Google Maps Offline Google Maps Offline es una función que permite descargar el mapa para su uso sin conexión. Una vez que descargues un mapa, podrás buscar y obtener direcciones sin conexión con ese mapa. Así es como puedes hacerlo.

En tu auto, en la opción «Mapas sin conexión», tus mapas sin conexión mostrarán:

Mapas descargados automáticamente en función de los movimientos de tu coche, si has activado la descarga automática antes. Mapas de inicio y trabajo, si has iniciado sesión. Mapas que has descargado manualmente. Nota: Los mapas de casa y trabajo se basan en la dirección de tu casa y del trabajo, o en el historial de ubicaciones de tu cuenta de Google.

¿Cómo activo la función? La función se activa descargando los mapas, y para eso debes:

Abrir la aplicación Maps En la parte inferior, toca Configuración Mapas sin conexión. Tocar Selecciona tu propio mapa Mover el mapa para cubrir el área que desea descargar. Tocar Descargar MÁS INFORMACIÓN

