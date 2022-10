«Es penoso»: Miranda y volante de la U explotan contra el arbitraje y denuncian fuertes insultos del juez Hermosilla a jugadores azules

Entornointeligente.com /

Sebastián Miranda , entrenador de Universidad de Chile disparó con todo contra el árbitro del encuentro ante Audax Italiano, Ángelo Hermosilla.

En conferencia de prensa, el técnico azul acusó al juez de haber insultado a algunos de sus futbolistas, tras el duelo en Santa Laura que ganaron los itálicos por 3-2.

Un molesto Miranda detalló lo ocurrido en ese tenso momento final, cuando los jugadores azules reclamaron contra Hermosilla y su cuerpo arbitral, especialmente por el penal que significó la derrota de los laicos en Plaza Chacabuco.

» Cuando el árbitro es protagonista, no es una buena señal. Obviamente en los cobros no quiero saber si están de acuerdo o no, pero tengo dudas sobre el gol del empate, para mí hay falta, más si lo revisan porque de arriba hay dudas», abrió diciendo el DT de los universitarios.

Tras eso, el ex defensor denunció que » me molesta mucho que él (Hermosilla) agreda verbalmente a mis jugadores, como pasó con Luis Felipe (Gallegos). Que él le venga a decir ‘quédate callado malo cu…’, no corresponde de una autoridad, por eso se generan los problemas después del partido «.

» Los cobros me dejan muchas dudas, sobre todo la del segundo gol de Audax. Para mí fue falta. En la cancha me dio la sensación, y después de ver las imágenes en el camarín, para mí es falta», sentenció.

Por otro lado, el propio Gallegos relató lo ocurrido, tras el duelo en Independencia: » Es algo penoso, no me gusta hablar de estos temas, es lamentable. Después de muchos años que llevo como profesional, jamás un árbitro me había insultado «.

» No lo voy a decir (lo que me dijo), pero te saca de onda que este tipo de situaciones en el fútbol chileno «, continuó el zurdo, que entró en el segundo tiempo.

Por último, también cuestionó el arbitraje, diciendo que » nosotros nos preparamos toda la semana de la mejor manera posible, nos estamos jugando cosas importantes, p ara que pequeños detalles como estos nos lleven a una derrota», ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com