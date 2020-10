ES OFICIAL – Ninel Conde se casa por tercera vez y ahora con su novio Larry Ramos (+IMÁGENES DE LA CEREMONIA)

Entornointeligente.com /

Ninel Conde se comprometió en matrimonio con Larry Ramos y mostró las románticas fotografias de la pedida de mano. La reconocida actriz de origen mexicano Ninel Conde , está lista para dar un paso muy importante en su relación con Larry Ramos y es que la vedette aceptó casarse con su novio durante su cumpleaños en Turquía, su pareja decidió darle el anillo y por supuesto ella dijo «sí».

La misma mexicana se encargó de revelar la noticia a la Revista People en Español , donde mencionó que “Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche”, relató Conde. “Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y [Larry] sacó el anillo de su saco”.

“Fue de los mejores días de mi vida” , dijo Ninel. Además añadió sentirse feliz al lado de Larry ya que es un hombre que siempre le brinda atención y apoyo en todo «Todos los días me demuestra su cariño, me hace sentir especial, me apoya en todo. Me hace saber que me admira”.

“Es simpático, divertido, supercariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene superritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo superrápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es supertrabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y supermaduro emocionalmente”, agregó.

La mujer también mostró las fotos de su ceremonia de compromiso y siguió diciendo «Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él”.

Cabe destacar que, este sería el tercer matrimonio de Conde, quien estuvo casada con el actor Ari Telch , padre de su hija mayor, y posteriormente con el empresario Juan Zepeda .

