ES NOTICIA â” Liarys Hernández está embarazada de Irrael Gómez (+POST)

Entornointeligente.com /

La novia del Gurú de las redes sociales, Liarys Hernández, dio a conocer la noticia de que se encuentra en la dulce espera en su Instagram. Con tan solo meses desde que comenzó su relación, Irrael Gómez y Liarys Hernández se han convertido en una pareja muy querida y seguida por todos los venezolanos. El marketer y la modelo iniciaron su romance a través de conversaciones de Instagram , y este domingo Hernández anunció en sus redes que están esperando un bebé fruto de su amor .

Esta noticia conmocionó a sus seguidores, pues a tan solo una hora de su publicación ya cuenta con 30 mil me gusta y cientos de comentarios de los fanáticos deseando lo mejor para la pareja.

En su post la joven de solo 23 años de edad comentó que desde pequeña siempre se había afanado por lograr sus metas y no descansaba hasta conseguirlo. Mencionó que lo único que faltaba en su vida era lo que estaba obteniendo en este momento: “Lo que me hacía falta era seguir creciendo y la estabilidad de una familia con una pareja maravillosa , y el universo quiso regalármelo en este preciso momento 💙👶🏼 TE AMO @irrael gracias por regalarme lo que le faltaba a mi vida ❤️”.

Ver esta publicación en Instagram

Quiero contarles algo.. A pesar de mi edad, siempre jugaba diciendo que era una señora , porque así me sentía como alguien mayor con responsabilidades , es decir nunca me llamó la atención las rumbas , relajos o cosas típicas de los jóvenes , aunque mis padres me dieron todo y me sentía cómoda en casa , desde muy temprana edad me enfoqué en mis metas de vida , a los 18 quería una marca de ropa , quería tener mi propia empresa y libertad económica, comencé a trabajar día y noche para conseguirlo y así fue , a los 19 años quería mi propia casa sentirme independiente , y no descansé hasta conseguirla, lo que me hacia falta era seguir creciendo y la estabilidad de una familia con una pareja maravillosa , y el universo quiso regalármelo en este preciso momento 💙👶🏼 TE AMO @irrael gracias por regalarme lo que le faltaba a mi vida ❤️

Una publicación compartida de Liarys Hernández 👸🏼 (@liaryshernandez) el 13 Oct, 2019 a las 4:21 PDT

Redacción GossipVzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com