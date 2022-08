«Es no respetar la democracia:» Ex convencionales critican «cocina» en el acuerdo de los partidos para reformar propuesta

Entornointeligente.com /

Este jueves se materializó lo que los ex constituyentes independientes y escaños reservados temían hace un par de días: un acuerdo entre partidos políticos del oficialismo para reformar la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo, en el Congreso.

«Aquí hubo una definición. Hubo reglas que se plantearon, reglas de quórum, de plazo y se cumplieron, pero como no gusta el resultado, se modifica. Eso es no respetar la democracia», cuestionó la ex convencional mapuche Rosa Catrileo.

«Hubiera preferido más que un acuerdo entre partidos políticos, que hubiera una discusión más amplia, porque la discusión que se dio en el proceso no solo fue de partidos sino de aquellos que nunca habíamos tenido la posibilidad de traer nuestras ideas. Esas miradas no están contenidas en el acuerdo», aseveró.

«Ese es el respeto por la democracia de los partidos: no permitieron un trabajo tranquilo, basan sus cambios en ‘encuestas’ y buscan distraer a toda costa de lo importante: el Apruebo del 4 de septiembre. No han aprendido nada. Después no vengan con que no nos vieron venir», afirmó el ex constituyente de La Lista del Pueblo, Manuel Woldarsky.

En tanto, su par Cristóbal Andrade aseveró que «lo que tiene que pasar acá es que cada decisión se consulte a la ciudadanía. Esta Constitución está hecha por independientes, por la ciudadanía, por las iniciativas populares de norma, por escaños reservados. No fue hecha por 8 personas o por los partidos políticos. Es una cocina que sigue existiendo lamentablemente en nuestro país y se debe terminar».

Quienes también coincidieron con que fue una «cocina» fueron los ex representantes de Vamos por Chile en la Convención.

«Es increíble asumir que, a través de una cocina, los partidos que ayer defendieron con tanta convicción el texto hoy asuman que está lleno de problemas. A tres semanas de un Plebiscito parece una medida desesperada en términos electorales», criticó Hernán Larraín Matte (Evópoli).

«Durante un año planteamos estas materias y nada de eso nos creyeron. Lo que votan los chilenos no es si les gusta un acuerdo entre partidos, hecho como una verdadera cocina, es si les gusta un texto muy mal hecho por una Convención que trabajó durante un año», agregó Rodrigo Álvarez (UDI).

El ex convencional Cristián Monckeberg (RN), asimismo, escribió en su Twitter que «yo estuve ahí, en la Convención, buscamos el diálogo hasta el cansancio, hasta el último día, y nos dijeron no. Dividieron al país, se farrearon una oportunidad histórica y ahora, entre cuatro paredes, trasnochados, pretenden convencernos de algo distinto».

El apoyo en el Col. Socialista y Apruebo Dignidad

La noticia fue bien recibida por los ex representantes de Apruebo Dignidad y el Colectivo Socialista en el órgano constituyente, quienes valoraron que el acuerdo intenta «aclarar» algunos puntos que habían sido problemáticos de explicar en la campaña.

El ex constituyente Fernando Atria , por ejemplo, aseguró que en gran parte «el acuerdo explícita lo que la Constitución siempre ha dicho para salir al paso de esta campaña de desinformación y tergiversación de la campaña del Rechazo».

Sobre las críticas de la «cocina», Atria remarcó que esa denominación «apelaba a una práctica política de acordar cuestiones a espaldas o con secretismo de la ciudadanía (…) Todo el proceso constituyente, incluyendo este acuerdo, es abierto y transparente. Por eso es importante que las reformas sustanciales no podrán ser aprobadas solo por un acuerdo parlamentario, necesitarán también un plebiscito», sumó.

La ex convencional Amaya Alvez (FA), agregó que no había una manera «institucional» de incorporar a los independientes y escaños. «Hoy la Convención está disuelta y los que tienen la función de representar la voluntad popular son los partidos del Congreso. Por cierto, podría haber sido interesante, pero no había una vía institucional ni mucho tiempo para ello».

Ricardo Montero (PS), en tanto, se sumó a los comentarios positivos y dijo que «es parte del proceso democrático. La Convención terminó y hoy tenemos un texto, que entra en el proceso democrático. Ahí todas las mejoras y cambios que se puedan hacer serán bienvenidos». ¿Encontraste algún error? Avísanos

