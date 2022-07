«Es necesario potenciar las exportaciones de nuestras regiones» [Entrevista]

Entornointeligente.com /

Las exportaciones vienen mostrando un comportamiento muy positivo en los últimos años, ¿cuál es el desempeño del sector en el transcurso del 2022? –Entre enero y mayo, nuestras exportaciones alcanzaron los 23,000 millones de dólares. Observamos un interesante crecimiento en los sectores Textil y confecciones (36%), químico (36%) y siderometalúrgico (33%). Los envíos del sector agrícola crecieron en alrededor de 24%. Esto refleja un comportamiento muy interesante, pese al complicado escenario internacional. Nuestros envíos hacia Estados Unidos aumentaron en 35%; sin embargo, lo más interesante es que las exportaciones hacia países fronterizos como Chile, Ecuador y Colombia aumentaron en 23%, 51%, y 58%, respectivamente. –Precisamente, ¿cuál ha sido la reacción de las exportaciones peruanas ante la crisis que afecta a la economía mundial? –Tenemos un Plan Estratégico Institucional hacia el 2025, que se ha consolidado. En ese marco nos planteamos tres objetivos. El primero es consolidar los resultados alcanzados; en segundo lugar, contribuir al incremento de la base exportadora y, como tercer objetivo, ser un referente para las empresas en su proceso de internacionalización. Adicionalmente, brindaremos todo el apoyo que requieren las pequeñas y medianas empresas (pymes), especialmente las regionales. Nuestra Dirección de Oficinas Comerciales está coordinando acciones con las regiones para desarrollar su potencial exportador, mientras que nuestras oficinas en el exterior identifican oportunidades de negocios. –El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, afirmó que este año se alcanzará un nuevo récord en exportaciones, ¿será posible, pese a la coyuntura internacional? –Hay elementos que impulsan nuestro crecimiento exportador. Por un lado, tenemos sectores que responden a las exigencias del mercado y por otro, la coyuntura que, de alguna manera, ha sido positiva para algunos productos. Alcanzar los 65,000 millones de dólares en exportaciones este año coincide con las estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR), lo que significa que vamos por buen camino. –¿Cuáles son las próximas acciones que desarrollará Promperú en materia de exportación? –Buscamos generar capacidades exportadoras en las empresas; impulsamos todo el tema de inteligencia comercial, información sobre oportunidades comerciales en los diferentes países. En lo que a promoción comercial se refiere, en este segundo semestre realizaremos ferias internacionales como la Expo Amazónica, en Chachapoyas, que permitirá a 35 compradores internacionales de diferentes países reunirse con 120 exportadores de Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Luego tenemos La Expo Perú Los Andes en Apurímac, en donde se presentarán empresas de Ayacucho, Junín, Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Pasco. Ojalá podamos desarrollar la Expo Perú Norte en Trujillo con empresas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. También estamos descentralizando actividades como Perú Moda e Industrias Perú en Arequipa e Iquitos. Conflicto En entrevista publicada hoy en el Diario El Peruano , declaró que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha ocasionado una honda preocupación en el mundo, que ha derivado en una crisis energética alimentaria que ya se refleja en la economía global. «Definitivamente, este conflicto tiene un impacto que ya estamos sintiendo todos. Recordemos que estos dos países tienen un componente exportador muy importante en términos de energía y de alimentos, específicamente en exportaciones de cereales, lo que ha generado una gran preocupación en materia de seguridad alimentaria», sostuvo el director de Promoción de Exportaciones de Promperú. Sin embargo, agregó, en el caso peruano aún no se observa una evolución negativa en lo que se refiere a desabastecimiento o envíos. «No obstante, tenemos que esperar algunos meses más para determinar el impacto que puede tener este conflicto en nuestras exportaciones hacia estos mercados o a otros, considerando que la crisis afecta a todo el mundo», sostuvo Limo. Agregó que la seguridad en el país no se afectará, pues el Perú no solo cuenta con gran variedad de alimentos para el mercado local, sino que también puede atender la demanda internacional. Más en Andina: Hay seis entes financieros habilitados para reprogramar créditos en el marco del programa Reactiva Perú, luego de que se dispusiera una nueva ampliatoria vía decreto de urgencia (DU) 011-2022, señaló Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú.?? https://t.co/osOvpQtRYm pic.twitter.com/9eLW8YHQS7

