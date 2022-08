«Es muy posible que haya impuestos a iglesias en la Reforma Tributaria»: Katherine Miranda

Entornointeligente.com /

La Reforma Tributaria ya empezó a debatirse de manera simultánea en las comisiones económicas del Senado y la Cámara, donde los congresistas han manifestado sus reparos a algunas de las propuestas del proyecto, entre ellas la de ponerle impuestos a las iglesias.

Al respecto se refirió la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda, quien manifestó que aunque la Tributaria ha recibido varias críticas, estas no solo han sido recibidas «de buena manera» sino que además el Gobierno «está dispuesto a modificar» algunos puntos.

Con relación a la polémica propuesta de cobrar impuesto a las Iglesias, Miranda aseguró que a pesar de que esa fue una idea que se descartó en la campaña presidencial, ahora la bancada de congresistas del Gobierno está promoviendo que sea una realidad, por lo cual, «es muy posible» que este sí se implemente en la Reforma.

«Es muy posible (…) Se está revisando el tema de renta y el impuesto predial (…) Inicialmente, en campaña, el Gobierno dijo que no, pero es una de mis grandes banderas. Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos», dijo Miranda en diálogo con Blu radio.

Frente a esa propuesta, la Representante comentó que la idea es que el impuesto se le imponga a aquellas iglesias que «se están comportando como empresas» y no pagan impuestos. Además, mencionó que de aprobarse, este tipo de impuesto sería «sobre bienes exclusivos de culto, no sobre parqueaderos y un montón de bienes».

