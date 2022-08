«Es miseria humana» Asi se expresó Ivonne Montero de Laura Bozzo (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Ivonne Montero se corono como la ganadora absoluta de La Casa de los Famosos. A través de la entrevista para el programa De Primera Mano, la ganadora hablo de su experiencia en el reality. Comento sobre la convivencia con Laura Bozzo con quien tuvo una de las discusiones más fuertes dentro del programa. De esta manera señaló que la peruana era una persona «muy agresiva» y la calificó de «miseria humana» por todas las actitudes que llegó a tomar en su contra.

«Estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imaginé que tuviera, y lo digo de corazón, esa pobreza de alma es miseria humana porque es una persona muy agresiva, es muy hiriente, no mide sus palabras «, expreso.

Comento que Laura es muy cambiante , tras convivir en un círculo vicioso debido a que siempre le pedía disculpas tras agredirla, y ella la perdonaba, pero después volvía a ofenderla. Ivonne al final comprendió que era su «modus operandi» para intentar ganar la competencia .

«Entendí cómo era su modus operandi. Para mí resultó ser una de las más estrategas justamente porque sabía que le funcionaba esto de atacar, hablar pestes de cada uno de nosotros frente a las cámaras, al público, tratando de dominar al público «, manifestó.

Sin embargo, entendió que esta estrategia no solo la usaba Laura Bozzo, sino con varios integrantes de la casa pero principalmente con las mujeres .

te puede interesar: Ivonne Montero se pronuncia sobre los polémicos comentarios de Eduardo Rodríguez (+VIDEO) » Aquí hubo una lucha de mujeres a mujeres. Bien dicen por ahí que no hay más enemiga de una mujer que otra mujer y yo sentía eso, sentía que había coraje, que había rabia hacia mi persona», confesó Montero.

Ivonne aseguró que siempre se mantuvo al margen de todas las peleas, debido que para ella, no es nuevo el hecho de ser víctima de los malos comentarios.

«El tema de mujeres es un tema que también he vivido a lo largo de mi vida y también por eso controlo y no pierdo cordura . Tengo una gran responsabilidad como imagen pública como persona de trascender, dejar huella positiva y no digan ¡qué miseria de alma!», sostuvo.

Algunos integrantes les causó molestia que fuera ella quien haya ganado este reality, pues aseguran que se victimizo debido al el tema de su hija , quien padece una enfermedad crónica.

Sin embargo Laura Bozzo no fue una de esa críticas sino más bien fue quien hablo sobre su triunfo. » Me encanta, la voz del público es la voz de Dios y si el público decidió que fuera Ivonne, que Dios la bendiga, que lo aproveche. Yo me siento muy feliz por ella y por Zerboni, se llevaron un solo punto de diferencia, y que bueno, arriba México», expresó Laura.

Redacción Gossipvzla Fuente Tvnotas

