Es Maduro y el Chavismo quien garantiza tu Salario

1) Un impresionante aumento de Salario dio Maduro a inicios de Marzo 2022. De 7 Bs a 130; eso significa el 1.700 %; es decir subió 17 veces.

A ese Salario no se lo ha comido el aumento de los Precios en estos 5 meses. Pues, el precio de la carne que siempre se eleva por encima de la media, paso de 20 a 38 Bs, no ha subido el 100%; es decir no ha subido una vez el precio que tenía.

Si tomamos como referencia el incremento de dólar, que resume y sintetiza el aumento promedio de los artículos; nos encontramos con que subió de 4.5 a 6 $; apenas ha subido 1.5$, es decir el 33%. No ha subido una vez en 5 meses. Y El Salario Mínimo se te subió 17 veces.

Sin dudas aún nuestro pueblo está disfrutando su Salario Mínimo.

Lo habían llevado a 1.55 $ ( 7/4.5= ) y Maduro lo elevó a 30$, que sumándole los bonos y otros aportes ronda los 50$ .

Pero ese es el caso del que tiene solo un Salario Mínimo, el promedio de los Venezolanos tiene tres y más. Los Profesionales, normalmente, rebasan los tres Salarios Mínimos.

Un aumento muy significativo que aún los precios no se lo han podido comer.

2) Al aumentar los Salarios se deben mover los otros componentes: tabuladores, primas, bonos vacacionales,…Lo cual suma cantidades importantes. Para esto se llevó adelante un proceso administrativo, para concretar este pago complementario. Todo parece indicar que con el se desregulaba las condiciones laborales de los trabajadores. Ya el Gobierno ha dicho que se respetará como debe ser la Ley del Trabajo y las Convenciones colectivas, que se tomará como base el aumento de marzo y que se mejorarán las condiciones de pago. Quizás haya ocurrido un retardo en el ingreso previsto, la mala intención de algún funcionario, un mal cálculo,…esto se determinará. Pero este compromiso complementario del Salario se cumplirá en atención a los ingresos disponibles y compromisos de pagos racionales. Para mañana los trabajadores del Chavismo presentarán propuestas que mejoran la situación de los pagos y se espera el pronunciamiento del Presidente.

Pero, no debemos confundirnos y consumirnos en un pago complementario que a fin de cuentas atiende a un aumento extraordinario que quien lo labró y lo dio fue nuestro Presidente obrero, Nicolás Maduro Moros

3) EL ÚNICO QUE PUEDE DAR ESE AUMENTO ES EL GOBIERNO BOLIVARIANO. ¿ QUIEN TE HA AUMENTADO EN ESTE TRAYECTO Y QUIEN HA DETERIORADO TU PODER ADQUISITIVO Y TU SALARIO?¿ EL GOBIERNO O LA OPOSICIÓN?

El último aumento ronda los 50$ con los bonos. Y ganamos, en promedio, mas de tres Salarios Mínimos. Algunos Profesionales pasan por encima de ese promedio y con la prosperidad prevista, vienen mejores aumentos.

4) CUALES SON LAS PERSPECTIVAS QUE HAY ESTE AÑO: POSITIVAS

/ AUMENTAMOS INCREIBLEMENTE 8 PUNTOS DEL PIB el último trimestre del 2021

/ Nos perfilamos a aumentar el 20 % en 2022.

Eso es propseridad y aumento de Salarios para todos.

5) Que nos augura la lucha por el Poder Mundial: Que el Bloque que lideran China, Rusia, India, Sudáfrica, Cuba y Venezuela es invencible y que inclusive las llamadas armas letales: el Dólar y el Sistema de las transacciones financieras internacionales SWiFT, se les acorta la vida, al paso de los días. Ya no será en el 2030, será mucho antes. Muere con ello el bloqueo, mueren las medidas coercitivas unilaterales y la manipulación de moneda.

6) Que hace el Imperio, la OTAN y Estados Unidos: En sus últimos pataleos se se reducen a jugar con una guerra Nuclear. Es solo el muchacho malcriado, loco, pero cobarde al que la inteligencia colectiva de nuestro Bloque sabrá colocar en su puesto.

7) El futuro nos pertenece estamos colocados en el lado correcto. En el Bloque que conducirá el mundo en esta Nueva Época

8) Que había otras propuestas , si algunas muy riesgosas, otras hasta locas. Maduro tomó un camino y aquí está con los indicadores que expresé y el Plan de la Patria en alto.

9)Mientras que el Mundo está sorprendido por lo que Maduro hizo en el pasado, por su resistencia en el presente y por lo que se proyecta a futuro; estos individuos se estancan, se guindan en un Proceso Administrativo que tuvo tropiezos; pero que se va a corregir racionalmente. Que prevalezca la Ética, la Ciencia, el análisis científico de los procesos, no los hechos fortuitos. Futuro, hay con Maduro. Salario y Poder Adquisitivo, hay con Maduro.

! VENCEREMOS !

LINK ORIGINAL: Aporrea

