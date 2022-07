¿Es Maduro culpable de todo lo malo que esta pasando en el país?

Entornointeligente.com /

Viendo y oyendo el contenido del video colgado en las redes, donde la Doctora María Alejandra Díaz, connotada militante del chavismo radical, en el cual acusa al gobierno actual, de haber violado no se cuántos artículos de la vigente Constitución Nacional, por atreverse a emitir y validar un Instructivo nuevo sobre las Remuneraciones Salariales a ser aplicadas en la Administración Pública a todos los que en ella trabajan, me hizo pensar que no todo está perdido y que todavía hay esperanzas de enrumbar el camino hacia El Socialismo Bolivariano del Siglo XXI que nos legó El Comandante Eterno.

Son unos cuantos de mis lectores que habrán abierto los ojos sorprendidos al ver el título de este artículo, pero les cuento que no voy salir en defensa del Presidente Maduro, porque él ya está grandecito y sabe defenderse solo. Tampoco la voy a coger contra la Dra. Alejandra, pues siempre la he admirado por su valentía e inteligencia. Lo que pasa es que yo como politólogo y educador debo contribuir suministrando información y orientación a las nuevas generaciones, para que ellas establezcan en sus mentes criterios apegados a la verdad y puedan tomar decisiones, posiblemente más acertadas que las que nosotros tomamos en tiempo que nos tocó actuar para tener lo que hoy tenemos.

Primero hay que establecer, que toda Consecuencia tiene una o varias Causales. No existe Reacción que no sea causada por una Acción. Siendo esto una Ley axiomática, vamos a tratar de mostrar cuales son las causas que originaron las situaciones que hoy vivimos. Eso no quiere decir que sean las únicas, son las que yo percibí de acuerdo a mis limitados recursos perceptivos y al ángulo en el cual me encontraba y me encuentro hoy en dia. Hecha estas primeras aclaraciones paso a enumerar algunas de las acusaciones que se les hacen a Nicolás Maduro y las cuales dicen es el único responsable y culpable.

1ª.Nicolás Maduro destruyó a Venezuela; vivíamos en El Paraíso y no lo sabíamos.

En este punto nos hacemos dos preguntas: ¿A cuál Venezuela, a la de antes de Chávez o ¿a la después de la muerte física del Comandante?. ¿A la de la IV República? Cerrar los ojos y decir que aquí no pasó nada entre la IV y V República no tiene nada de racionalidad y tratar de argumentar contra un ser irracional es perder el tiempo. Así es amigo lector que, si usted no percibió ningún cambio entre esas dos épocas de la historia patria, entonces no pierda su tiempo y deje de leer estas bobadas mías. ¿Correcto? Ahora si usted si las percibió, entonces haga un listado mental de las cosas que se hicieron en el tiempo que Chávez vivió y verifique cuales ha destruido Nicolás Maduro. ¿Me explique? Ahora saque usted mismo las respuestas a esa afirmación de que Maduro destruyó a Venezuela. ¿Qué hubiese hecho usted, si Chávez le hubiera dejado la herencia que le dejó a Maduro?.

2a. Maduro traicionó, dejo de lado el proyecto de Chávez y nos está llevando al Neoliberalismo.

Esta es la acusación más popular y de ella se hace portadora la Dra. María Alejandra Díaz, la cual argumenta además que el desmejoramiento de los trabajadores de la Administración Pública se debe a la acción de un gobierno que viola todo el ordenamiento legal que protegía a sus funcionarios, llevando a la clase trabajadores a niveles de pobreza impensables. Pienso que en este punto está la esencia de lo que voy a tratar, pues el régimen salarial o sea el de recibir un salario por un trabajo realizado es lo que diferencia o puede diferenciar al Sistema Capitalista de explotación de la mano de obra, de otro sistema que pudiera existir. La Historia que nos han vendido, habla de unos sistemas anteriores, que fueron El Feudalismo y El Esclavismo, de los cuales todavía se encuentran algunos vestigios en la actual explotación de la mano de obra capitalista.

Una vez, mientras estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes (ULA 1990-1995), pregunté que era El Socialismo a mi profesor, Franz T. Lee, el cual mediante Seminarios nos enseñaba sobre teoría marxista, y el me respondió: «Lo contrario al Capitalismo», búscale las características al Capitalismo y el opuesto te dará la definición. Karl Mark dedicó su vida a estudiar y definir lo que era El Capitalismo y encontró que la esencia estaba en la Plusvalía que obtenía El Capital al comprársele por un Salario, durante cierto tiempo, la fuerza física y mental, de los que trabajaban produciendo bienes y servicios en las fábricas o empresas privadas. O sea que la Esencia del Capitalismo es el Régimen Salarial y mientras este exista El Socialismo, su opuesto, no tiene chance de nacer.

Dos elementos que encontramos en el Capitalismo es el Individualismo y la Competencia, si le colocamos lo opuesto vamos a encontrar Lo Colectivo y La Cooperación, fuerzas necesarias para construir un Régimen Salarial distinto, en el cual la fuerza física mental, no sea valorizada como una mercancía más que entra al Sistema Productivo Capitalista y eso sólo puede suceder, si quienes actúan al servicio del bien común, reciben los necesarios bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, a fin de poder producir de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. Todo la anteriormente planteado podrían parecer simple elucubraciones teóricas sin ningún afianzamiento en la realidad que vivimos. Es por eso que me interesó el planteamiento que está expresado en el Instructivo emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y que la Doctora Alejandra Diaz ataca inmisericordemente elevándolo al rango de Inconstitucional.

Me surgen muchas preguntas: ¿Cómo vamos a convertir a un Carnívoro en Herbívoro sin quitarle su instintiva esencia por consumir carne? O sea, ¿Cómo vamos a cambiar un Sistema Económico fundamentado en el Lucro, la Competencia, el Individualismo, el Tener y El Poder para dominar y someter a sus semejantes y transformarlo en otro donde priven los valores del Servicio, lo Colectivo, la Cooperación, el Ser, el Logro Colectivo para Servir a la Comunidad y por ende a toda la Sociedad, sin tocar las bases que sustentan al Sistema que se aspira reemplazar?. Siendo la Esencia del Capitalismo el Régimen Salarial, es por allí por donde se debe comenzar, o sea sustituyendo El Salario, por otras formas de retribuir los Servicios que prestan los funcionarios públicos del Estado a la Comunidad, a la Nación y a la Patria.

Los que sirvan al Estado y con ello a La Patria no deben recibir salarios, eso deben darlo los empresarios a sus obreros y empleados que trabajan para ellos; pero el Estado no. Quien presta Servicios para bien de todos los que habitan un país no deben ser considerados Asalariados, sino Servidores Públicos. Yo recuerdo que cuando trabajé en la Gobernación del Estado Aragua, el gobernador tenía asignado un salario simbólico, inferior al de cualquier ejecutivo de ventas de las empresas instaladas en Maracay, pero en El Despacho del gobernador había partidas presupuestarias que cubrían todas sus necesidades y las de su familia inmediata. Primero una vivienda a todo dar, Vehículos para el transporte de todo tipo, alimentación completa, suministro y elaboración; educación para sus hijos, gastos médicos, pago de todo el personal que era necesario para que él pudiera realizar las tareas que les correspondían hacer como gobernador, eso lo vi yo entre los años 1969-1974. Ahora no sé si esa práctica remunerativa continua o desapareció. ¿Para que se va a necesitar un Salario si tienes todos los gastos «cubridos»? . Eso era lo que argumentaba la famosa secretaria privada del Presidente Jaime Lusinchi en la IV República.

Si usted amigo lector llegó a este párrafo No. 10 de este escrito y confieso que es uno de los mas largos que hecho, se estará preguntando todavía que es lo que quiere decirnos Juan Veroes que no aterriza?. Pues bien, estoy tratando de mostrar mi acuerdo con El Instructivo de la ONAPRE, el cual es un intento, bastante timorato por cierto, de ir a la esencia del régimen salarial vigente aplanándolo para lograr un mínimo de igualdad necesaria que permita, comenzar a echar los cimientos del Socialismo, iniciando con ello el proceso igualitario constructivo del SER y la disminución del TENER como valores a implantar en la Sociedad de iguales, a la cual aspiramos los Socialistas del bolivarianismo del Siglo XXI. Así como la NO propiedad privada de los Medios de Producción, sostenida con el Régimen Salarial, hacen imposible la existencia del Sistema Capitalista, igual sucede con El Sistema Socialista, el cual imposibilita su existencia si no socializa los Servicios que permitan la mayor suma de felicidad y bienestar para la población total en un clima de Paz y Justicia Social.

Como ya está demostrado fehacientemente que estos dos sistemas son antagónicos y que la lucha de clases y de las naciones, están fundamentadas en la hegemonía de uno de ellos y que estos son los conflictos a resolver por la humanidad en este siglo XXI, antes de que acabemos con el planeta tierra en el cual habitamos, es que me atrevo a meterme en camisa de once vara llamando la atención de la Doctora María Alejandra Díaz, para que revise y profundice su esquema de pensamiento sobre las formas de implantar y de llevar a cabo El Plan de la Patria que nos legó El Comandante Eterno sin tocar a la vigente constitución y el régimen salarial del capitalismo.

Servir al Estado, a la Nación y a la Patria debe ser considerado un honroso honor y no una forma de lucro personal. Alguien dijo hace dos mil años atrás que no se podía servir a dos señores en forma simultanea y concluyó diciendo: «Dá al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Las expresiones: LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA, es totalmente opuesta a: LEALES NUNCA, TRAIDORES SIEMPRE.

