«Es la más transmisible que hemos visto»

Tres subvariantes de ómicron están poniendo en jaque a muchos países al ser los causantes de la actual séptima ola de Covid. BA.4, BA.5, BA.2.75 son los tres sublinajes con mayor transmisibilidad y capaces de evadir a la vacuna con más facilidad, y sobre los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una serie puntos clave a tener en cuenta.

Maria Van Kerkhove, epidemióloga de Enfermedades Infecciosas de la OMS, lanzó el viernes una importante advertencia respecto a la subvariante BA.5: «Es la variante más transmisible que hemos visto del SARS-CoV-2″, ha asegurado esta experta.

Tal y como ha explicado en una conferencia de prensa, BA.5 cuenta con una ventaja para su rápida expansión «que tiene que ver con la transmisibilidad , pero también con el escape inmunológico . Por lo tanto, está transmitiendo de manera más eficiente», sostiene Van Kerkhove.

Respecto a la propagación del virus, la epidemióloga de la OMS también ha avisado de que este escenario se repetirá en un futuro. «La próxima variante de la que se hable será más transmisible que la última , porque tiene que competir con lo que sea que esté circulando», ha explicado.

Van Kerkhove concluye su análisis sobre la situación actual con un vaticinio. » Continuaremos viendo repetidas oleadas de infecciones», si bien ha matizado que «esto no significa necesariamente que se convertirá en una enfermedad más grave».

Por este motivo, ha animado a vacunarse , ya que previene las enfermedades graves. «Las vacunas Covid-19 que están en uso en este momento, que se basan en la cepa ancestral, son muy efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte , incluso contra BA.4 y BA.5 y otros sublinajes de ómicron», ha defendido.

Esta semana, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , también alertaba de los peligros que entraña la actual relajación en el seguimiento de los contagios que se advierte en muchos países. «Hay una enorme desconexión entre la percepción que se tiene de la Covid entre comunidades científicas, líderes políticos y opinión pública», lamentó.

«El virus está circulando libremente y los países no están gestionando eficazmente el riesgo de acuerdo con sus capacidades», aseguró el director general de la OMS, que sentenció: «Nuevas olas del virus muestran una vez más que la Covid está lejos de su final «.

