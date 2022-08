¿Es La Casa del Dragón mejor que Juego de Tronos?

Entornointeligente.com /

La espera de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, está a punto de terminar y parece que la serie merecerá la pena, a juzgar por las primeras críticas.

La Casa del Dragón está ambientada unos 200 años antes de Juego de Tronos y se basa en la guerra civil de los Targaryen. La serie ha sido creada por el autor de Juego de Tronos, George RR Martin, con Ryan J. Condal y Miguel Sapochnikas como co-directores. Cuenta con un reparto estelar con Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke.

Aunque la última serie de Juego de Tronos ensució un poco lo que la precedió, no se puede negar que la serie fue un gran éxito para HBO y el tipo de evento televisivo que dio que hablar.

¿Está la Casa del Dragón a la altura? Según la primera tanda de críticas de La Casa del Dragón, que se basan en 6 de los 10 episodios vistos, tiene la escala y la grandeza pero, para algunos, no alcanza los puntos altos de Juego de Tronos.

Esto es lo que dicen los críticos…

The Independent escribe: «El mayor cumplido que puedo hacer a La Casa del Dragón es observar lo mucho que se parece a Juego de Tronos. Recuerdo haber esperado ansiosamente la primera película del Hobbit en 2012, nueve años después del final de El Señor de los Anillos, solo para encontrarme con una película vertiginosa desprovista de todo el encanto terrenal de su antecesora. La Casa del Dragón parece y se siente como Juego de Tronos«.

The Guardian señala en su crítica de cuatro estrellas: «Todo es como en el apogeo de GoT. Divertido, propulsivo, con un aspecto estupendo y un sonido pasable. Y eso, después del extrañamente pobre final de lo que había sido un éxito rotundo de la serie, es un alivio.»

IGN dice: El estreno de La Casa del Dragón marca un comienzo fuerte y bien fundido para el spin-off de Juego de Tronos. Se siente muy cerca de su predecesora en el tono y el contenido, pero establece inmediatamente una lucha por el poder en torno a un rey amable y de voluntad débil, y nuevos personajes vívidos para luchar en esas batallas.

La BBC también le dio cuatro estrellas, explicando: «Es puro Juegos de Tronos – sólo que no de la manera que recuerdas… Es una obra más oscura, más solemne, más sofisticada».

EW cree que comienza de forma inestable pero que mejora rápidamente: «El drama aumenta cuando se trazan líneas de batalla claras. La primera presentación de los personajes adultos es sencillamente impresionante, estableciendo consecuencias palpables y dolorosas para las decisiones anteriores… Dragon no se dispara inmediatamente, pero ninguna casa se construyó en un día».

Empire da a la serie tres estrellas, concluyendo su crítica con: «House Of The Dragon tiene mucho que demostrar, y hace un intento admirable en sus primeros episodios. Pero para bien y para mal, no ha escapado de la sombra de su predecesora».

The Hollywood Reporter tiene problemas con la serie, pero señala: «La Casa del Dragón tiene el aspecto que uno quiere que tenga una serie adyacente a Juego de Tronos, lo que se debe en gran medida a las aportaciones del director/co-showrunner Miguel Sapochnik. El diseño de producción de Jim Clay es rico y con muchas capas, y lleva incluso las localizaciones que conocemos a lugares más amplios.

Vanity Fair está encantada con la serie, pero no cree que esté a la altura de Juego de Tronos: «La Casa del Dragón no es una cosa totalmente indigna, que simplemente hace sombra al legado que le dio origen. La serie crea su propia audacia, para su mérito y perjuicio… El resultado es una serie que es entretenida de una manera familiar y nostálgica, pero también una que se esfuerza demasiado por una sensación de peso y grandeza».

IndieWire explica en su crítica: «Los primeros seis episodios establecen una historia íntima y a la vez épica de cómo el orgullo mal entendido, las costumbres anticuadas y la obsesión por el poder quemaron un reino próspero durante mucho tiempo… todo ello mientras se disfruta de la fealdad resultante más que se examina su proliferación innecesaria. El espectáculo puro y el culebrón (a menudo asqueroso) hacen que la televisión sea intermitentemente absorbente».

ENLACE ORIGINAL: https://www.shortlist.com/news/house-of-the-dragon-review-round-up-better-than-game-of-thrones-403350

VEA TAMBIÉN: El nuevo avance de «House of the Dragon» de HBO está aquí » EntornoInteligente

Entornointeligente.com