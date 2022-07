«Es inhumano no reactivar programas de trasplante para detener muertes de niños en el JM de los Ríos»

Entornointeligente.com /

Rafael Narváez LA PRENSA DE LARA.- El Estado se ausenta del derecho humano a la salud que reclaman los pacientes crónicos , se evidencia en la indiferencia e indolencia ante la situación grave que siguen padeciendo los niños en el Hospital José Manuel de los Ríos , que no cuentan con el tratamiento oportuno. Tampoco se ha podido atender la exigencia de la reactivación del convenio de trasplante de médula ósea qué existía entre el Estado venezolano y el Estado Italiano ayudando a salvar vidas de los pacientes.

Otra grave situación es que no se ha querido reactivar el programa de trasplante en nuestro país, para ayudar a los pacientes en el área de nefrología que esperan por un riñón y al no contar con este requerimiento siguen falleciendo, el ministerio de la salud sigue mirando hacia otro lado demostrando que no le importa lo que ocurre en el JM de los Ríos.

Es lamentable el incumplimiento por parte del Estado con el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo obliga a respetar y garantizar los derechos humanos, el derecho a la a salud es un DD.HH. y al no garantizarlo los ciudadanos corren el riesgo de muerte y allí entraría la violación del derecho más sagrado como es la » VIDA «.

El defensor del pueblo debe colocarse al lado de los pacientes crónicos y asumir su defensa visitando el hospital JM de los Ríos para que por primera vez se sensibilice con el dolor de pacientes y familiares, de lo contrario será responsable por omisión e indolencia.

Por: Rafael Narváez, abogado defensor DD.HH.

