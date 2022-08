«Es increíble, busca es oportunismo político»: MinInterior sobre peticiones de 'Otoniel'

Entornointeligente.com /

El ministro del Interior, Daniel Palacios, calificó de oportunista la petición que hizo Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, desde Estados Unidos al Clan del Golfo, de detener los ataques en contra de los miembros de la Policía Nacional y en general de la Fuerza Pública.

Palacios aseguró que la petición evidencia intereses políticos, según el ministro, como los que ha ofrecido el Gobierno electo del presidente Gustavo Petro y la propuesta del perdón social.

«Es increíble, eso lo que se busca es un oportunismo político frente a lo que se ha venido sembrando, frente a ese posible perdón social para tratar de buscar clemencia y tratar de iniciar algún tipo de negociación. ‘Otoniel’ no es solamente un asesino de miembro de la Fuerza Pública, sino que asesino de líderes sociales», afirmó Palacios desde Medellín.

El jefe de la cartera reiteró: «Los delincuentes, por lo menos tengan claro que este Gobierno seguirá combatiéndolos hasta el último día de Gobierno».

Palacios aseguró que en Colombia no puede haber impunidad frente a los hechos violentos que son cometidos en todo el territorio nacional y en contra de las poblaciones y territorios más vulnerables.

«A los delincuentes hay que judicializarlos, quien viola la ley tiene que pagar ante ello, la impunidad le ha hecho mucho daño a este país. Cada vez que hay un delincuente y alguien quiere promover algún tipo de acuerdo, lo primero que se hace es darles impunidad, perdón, y por eso esta sociedad siempre se va a ver afectada», afirmó Palacios.

Finalmente, respecto a la propuesta que se ha realizado de dejar en libertad a los integrantes de la Primera Línea y que participaron en actos en el marco del paro nacional, el ministro aseguró que quienes están capturados es porque han cometido delitos.

«Los delincuentes son delincuentes, nadie está preso en este momento que no haya sido un delincuente y que no se le haya hecho el debido proceso, son los jueces quienes determinan si alguien es culpable o no, la rama judicial es la que tiene que impartir justicia», concluyó el ministro.

