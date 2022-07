Es imposible controlar físicamente todas las cargas que salen del país, según Aduanas

Entornointeligente.com /

El director de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández , señaló que las alertas sobre contenedores se dan con frecuencia entre los países, luego de cuestionamientos por parte del fiscal Osmar Segovia, quien criticó que Aduanas haya informado a Bélgica y no al Ministerio Público sobre la existencia de una carga de 5.170 kilos de cocaína.

En ese sentido, Fernández afirmó que las alertas son constantes entre los países y que recientemente hubo incautación en Paraguay de relojes de alta gama por USD 8 millones, tras un aviso de Uruguay.

Asimismo, indicó que la incautación de las cinco toneladas es un caso calcado al del mes de abril, cuando Paraguay alertó a España y se incautó de 500 kilos de cocaína .

Sobre el punto, explicó que se pueden tener 100 alertas y no tener certeza de que alguna será positiva. Incluso, mencionó que al no tener escáner se corre el riesgo de no encontrar la carga contaminada y terminar blanqueándola, atendiendo a que hay exportaciones de más de 200 toneladas.

El director explicó que las exportaciones van por un canal verde y, en caso de sospecha, se activa el código rojo, pero esto lo que hace es demorar enormemente el comercio, por lo que se debe aplicar un trabajo de inteligencia y de escáner. Dijo que la Senad trabaja muy de cerca con Aduanas .

Recordó que otras grandes incautaciones se realizaron mediante los trabajos de Inteligencia en Paraguay y que incluso en el puerto de Amberes, Bélgica, de los 14 millones de contenedores que pasan al año, solo se revisan 32.000, por lo que se tiene que ser preciso.

De igual manera, mencionó que en Corea revisan solo 40 contenedores por día, de los millones que se envían, ya que cuando se realizan controles estrictos se frena todo el comercio y se genera un daño al comercio formal.

El director, quien se encuentra en Corea, recordó que en pandemia tardaban tres minutos por cada revisión de camiones en el Puente de la Amistad, lo que representaba una congestión en el tráfico de Ciudad del Este y Foz de Yguazú.

Finalmente, dijo a un medio local que luego de confirmarse la presencia de la cocaína en Bélgica, el pasado 12 de junio, ya estuvo en contacto con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aunque no sabe en qué momento su equipo informó formalmente.

