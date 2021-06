Es ‘Fundadores’ trampa mortal para el peatón; puentes para el ciudadano de a pie están a kilómetros de distancia

Entornointeligente.com / El diseño de distribuidores viales exclusivos para vehículos con total ausencia de pasos peatonales, combinado con la poca cultura vial de conductores y caminantes, ponen en riesgo la vida de los transeúntes que a diario “torean” los carros para trasladarse de un lugar a otro.

Tal es el caso del bulevar Fundadores, donde una joven fue atropellada la madrugada del domingo al regresar de una fiesta en compañía de amigos, cuando atravesó cuatro carriles caminando donde los autos “vuelan” a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora.

Sin embargo, la pérdida de vidas humanas por atropello no ha sido un motivo para que se impulsen nuevas políticas públicas que protejan la vida de los peatones, pues la sugerencia de los elementos de tránsito es caminar sobre la banqueta y no por el pavimento.

Lo anterior, aunque los propios vehículos invadan las cunetas para estacionarse poniendo en riesgo la vida de los caminantes, pues si bien existen puentes peatonales a lo largo de este bulevar, se encuentran a poco más de 5 kilómetros entre sí, es decir hasta 2 kilómetros y medio si el peatón se encuentra en medio.

¿INTERESES PRIVADOS?

Adicional a esto, los puentes para el ciudadano de a pie —consideran los peatones—, responden a intereses privados, pues se encuentran solo en el paso de un centro comercial a otro y no entre las colonias, incluso, no todos los puentes peatonales tienen alumbrado, otra condición por la que los peatones optan por no usarlos, pues les parecen “inseguros”.

Por lo anterior, decenas de personas que prefieren atravesar hasta seis carriles vehiculares arriesgando su vida, haciendo uso de los camellones o explanadas bajo los puentes.

“Pues es que sí hay dónde pararse, nada más ahí con cuidado, es más hay hasta rampas para los de sillas de ruedas”, consideraron algunos peatones, quienes atraviesan los bulevares por debajo de los puentes.

Sin embargo, también se observa a quienes atraviesan el bulevar incluso saltando las ballenas de concreto.

“Si, ahí se cruzan por donde quiera, no hay de otra manera porque pues en las tardes pasa la manada de trabajadores y se atraviesan acá para Mirasierra y todas estas colonias, ya cansados, usted cree que le caminan hasta el puente, nombre”, comentó Isidro Romero, un comerciante que permanece a un costado del bulevar, quien además, ha presenciado un par de accidentes vehiculares.

Ya en la tarde, cansados los trabajadores, usted cree que le caminan hasta el puente, nombre”. Isidro Romero, comerciante. RASTROS DE LA TRAGEDIA

Mientras tanto, la sangre de Yoselin Villarreal permanece en el pavimento del mismo bulevar, como prueba del accidente que le arrebató la vida.

Amigos y familiares despidieron a la joven de apenas 20 años en su hogar con un funeral que permitió dar el último adiós; algunos testigos aseguran que un par de sujetos la perseguía y por huir de ellos la joven se atravesó y fue atropellada.

Además, señalaron que de acuerdo a esta versión, la camioneta que la atropelló transitaba con las luces apagadas, mientras que las amigas que la acompañaban también huyeron del lugar.

FALTA CULTURA VIAL

Uno de los principales problemas de la cultura vial en Saltillo es la falta de respeto al peatón por parte de los automovilistas. Existen muchos ejemplos de cómo los conductores incumplen con sus obligaciones al volante, incluidas en el Reglamento de Tránsito.

VANGUARDIA caminó por el centro de la ciudad, la zona comercial más importante y de mayor afluencia de personas en la ciudad, para ver si los automovilistas respetaban los diversos pasos peatonales que hay en el sector.

Lo que se pudo observar fue que la mayoría de los cruces peatonales son ignorados: los automóviles se estacionan sobre las franjas amarillas o blancas y obstruyen rampas para personas con discapacidad.

LINK ORIGINAL: Vanguardia

