ES ESENCIAL LEER LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LA PRIVACIDAD EN LA WEB!!!

Es clave no ser expedito al momento de dar clic en cualquier site o app.

** Las personas deben validar si los datos o información que solicitan son indispensables.

Las políticas de seguridad o privacidad de una aplicación plantean la forma en la que una empresa u organización en internet retiene, procesa y maneja los datos del usuario. Es como un contrato en el que, a cambio de la información, las personas tienen acceso a aplicaciones o sitios web.

Existen políticas de seguridad, dependiendo de la aplicación, que pueden ser sumamente invasivas. Es necesario validar que tipo de app se está utilizando y si los datos o información que está solicitando son realmente indispensables.

«Si yo tengo una aplicación para realizar llamadas, es lógico que me pida mi información de contactos, pero en el caso de una aplicación bancaria no es necesario que yo deba entregar mi lista de contactos», explicó el gerente de Soporte y Capacitación de Logintel, distribuidor exclusivo de ESET Venezuela, Carlos López Rodríguez.

El usuario debe leer las políticas de seguridad para asegurarse de que hay condiciones por las cuales se lleve a cabo un intercambio de información personal. Una exigencia excesiva o innecesaria de la misma puede ser considerada como una violación de privacidad.

Por ejemplo, hace unos años se viralizó el uso de una aplicación en la que se cargaba una fotografía y esta envejecía la imagen, dando un aspecto de unos 10 años mayor. Sin embargo, esta app tenía un consumo excesivo de datos privados que no tenían nada que ver con el propósito o la naturaleza de la aplicación.

«El tema está en que siempre vamos a entregar algo porque si no acepto la política, no podré usar la app y voy a terminar aislándome. La idea es buscar la manera de proteger nuestra información y no ser tan expedito al momento de dar clic, debo pensar qué tanto puedo entregar», aseguró López.

Atención con las cookies:

Según describe López las cookies , son pequeños archivos que guardan información general sobre el comportamiento de cada usuario en el sitio, con la intención básica de poder mejorar la experiencia de navegación tanto en ese site como en los asociados.

A través de estas, es posible deducir si el usuario es hombre, mujer, joven, adulto y de alguna manera establecen un perfil mediante el cual empresas ofrecen productos o contenidos que creen que son de interés para el usuario.

Las cookies por sí solas no afectarán la privacidad, aunque sí obtienen información específica para el envío de publicidad orientada. Pero pudiera darse el caso en el cual pueden ser interceptadas e incluso ser falsificadas.

Proteger la privacidad con responsabilidad:

El riesgo de no leer políticas de seguridad es que se pone en riesgo la privacidad de los datos y protegerla se vuelve una tarea complicada, ya que esa información puede ser utilizada por ciberdelincuentes para fines ilegales, sobre todo en aquellos ordenadores o dispositivos móviles que no tienen instaladas soluciones de seguridad digital.

En ese sentido, López recomienda siempre leer las políticas de privacidad y seguridad de las aplicaciones o sitios web, sea cual sea, ya que se está entregando información personal. La clave es decidir con responsabilidad qué dar y qué no.

