Es el momento para expandir la consciencia

Patricia Valderrama

Conexión Astral

Cuando conectes con esta nueva realidad podrás relajarte y disfrutar, apoyar a otros y sentir satisfacción, manifestar la abundancia y compartirla, cuidarte y atreverte a vivir lo nuevo sin miedo, podrás amar y dejarte amar.

Para obtener mayor precisión de las orientaciones astrológicas la sugerencia es leer tanto tu signo solar como tu ascendente.

ARIES

MARZO 21 / ABRIL 20

Comienzas a sentir los buenos resultados del proceso de crisis vocacional y profesional que experimentaste durante tanto tiempo. Ahora puedes conectar con el lado positivo de toda la experiencia. Eso permitirá transformar la crisis en una verdadera oportunidad para crecer y acompañar a otros a encontrar también su propio camino. Las limitaciones tienden a diluirse o ajustarse de una mejor manera a la nueva versión de ti, solo te corresponde asumir la responsabilidad ante lo nuevo, no la eludas y todo irá muy bien.

PRÁCTICA AMOROSA: al seguir tu intuición conseguirás mayor seguridad económica.

ENERGÍA MAGNÉTICA: diviértete más y verás como todos los temas profesionales fluirán mejor.

TAURO

21 DE ABRIL / 20 DE MAYO

Puedes capitalizar los grandes cambios que has experimentado en tu manera de ver la vida relacionándote más abiertamente. Esto podría impulsar que tu relación de pareja se resignifique o que seas más optimista con respecto a tener una pareja (si no tienes) o que llegue una compañía que te ayude a tener una cotidianidad más alegre y grata. También podrías sentirte más conectado con las múltiples posibilidades que tiene la vida para ofrecer y rendirte ante la necesidad de hacer los cambios que tanto te cuestan. La clave es relajarse y confiar.

PRÁCTICA AMOROSA: liberar del cuerpo de la carga que la mente sobre activada genera, te hará sentir mucho mejor.

ENERGÍA MAGNÉTICA: quedarte en casa, lograr que tu hogar brille, conectar con tu luz es el mejor camino.

GÉMINIS

MAYO 21 / JUNIO 21

Las crisis se traducen en mayor consciencia, por eso si has integrado todo lo vivido en los últimos tiempos dejarás de sentir atadura alguna, serás libre de lo único que al final nos limita: la mente, y podrás conseguir lo que te propongas. Si todavía no te sientes en ese punto de bienestar y libertad, enfócate en tus hábitos y en la cotidianidad, porque ahí podrás conseguir las respuestas que andas buscando: en lo pequeño está el germen de lo más importante. Cuida tu cuerpo que es lo único que en realidad te pertenece, lo demás es siempre pasajero.

PRÁCTICA AMOROSA: la respiración será tu mejor aliada para encontrar el centro, el nerviosismo también es pasajero.

ENERGÍA MAGNÉTICA: brillarás por tus ideas, enamorarás con tu palabra.

CÁNCER

JUNIO 22 / JULIO 21

Aprender de tus relaciones es darte cuenta que no pueden ser tan serias y aburridas. Está muy bien comprometerse, pero eso no implica que tus vínculos dejen de ser divertidos, alegres, vivos. Tu mejor camino es la simplificación para que no pierdas el verdadero sentido de los encuentros con otros y eso se logra dando importancia a los detalles, al aprendizaje cotidiano, a lo espontáneo. La gente te muestra constantemente cómo vivir más feliz, en tus manos está tomar ese aprendizaje para lograr hacerlo diferente y conseguir ese camino de bienestar y felicidad.

PRÁCTICA AMOROSA: las acciones silenciosas te darán mucha paz.

ENERGÍA MAGNÉTICA: la seguridad que ganes en tu vida estará asociada a tu creatividad.

LEO

22 DE JULIO / 22 DE AGOSTO

La conexión alegre y optimista con tu hogar y tus sentimientos es el resultado natural del proceso de sanación que has experimentado en los últimos tiempos. Disfruta de tus esfuerzos por ser mejor persona ¡te lo mereces! No ha sido fácil pero puedes sentir una gran satisfacción: la de estar conectada desde el corazón con todo aquello que te rodea, reconoce que ahora vives con mayor paz porque has asumido la responsabilidad de tu existencia. Es mucha la transformación que has experimentado y mayores los logros internos que has conseguido.

PRÁCTICA AMOROSA: tu encanto se hará sentir en relaciones más fluidas e inspiradas.

ENERGÍA MAGNÉTICA: es el momento de hacer cosas en grande.

VIRGO

AGOSTO 23 / SEPTIEMBRE 22

Crear es la palabra clave para ti, de esta manera podrás conectar con todo el proceso de depuración que has experimentado a nivel de tus pensamientos e ideas, ahora toca cuidar la palabra para que sea el reflejo de todo ese proceso interior. Eso solo lo lograrás si te enfocas más en el silencio como recurso para conectar con tu entorno: escucha más y sabrás exactamente qué decir para generar vínculos más auténticos y verdaderos. Sin duda estás por crear algo significativo así que abre el espacio para que ocurra.

PRÁCTICA AMOROSA: es el momento para escribir o generar algo que profesionalmente resulte importante para la gente.

ENERGÍA MAGNÉTICA: descansa, lo necesitas.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 / OCTUBRE 22

La alegría que experimentas está asociada con la gran estabilidad emocional que has alcanzado, así que aprovecha para manifestar lo que desees, es el momento. Ahora estás en un lugar privilegiado, se han movido los cimientos de tu vida y ya estás renaciendo a una experiencia más armónica, tal y como te gusta a ti. La sensación de bienestar se traduce en la alegría de vivir, comparte tu felicidad, eso ayudará a otros a reconciliarse con sus propias vidas. Tu maestría espiritual se hará sentir, no la ocultes más, es tu deber compartir la sabiduría que has alcanzado.

PRÁCTICA AMOROSA: los grupos esperan porque ejerzas tu liderazgo.

ENERGÍA MAGNÉTICA: ayudar a otros calmará tu mente y abrirá tu corazón.

ESCORPIO

23 DE OCTUBRE / 21 DE NOVIEMBRE

Conectar con la alegría de vivir será mucho más fácil porque ya logras mirar la vida desde una perspectiva más amplia. Ensaya hacer cosas que expendan tu espíritu aventurero, que te obliguen a salir de tu zona de confort y a disfrutar más de tu día a día. Tu forma de comunicar está cambiando porque estás aprendiendo a fluir más con lo que sientes, permite que sea tu intuición la que marque la pauta de tus decisiones. Todo lo que está pasando en tu entorno tiene por finalidad un cambio en la estructura de tu vida.

PRÁCTICA AMOROSA: cuida tus palabras para que no lastimes con tu característica honestidad.

ENERGÍA MAGNÉTICA: el amor por tu profesión u oficio se hará sentir.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 22 / DICIEMBRE 21

Es un momento para el retiro espiritual. Tomarte el tiempo necesario para procesar todos los cambios que has experimentado e integrarlos es oportuno. La soledad te va ayudar, así como disfrutar de la meditación, la oración, la naturaleza y cualquier otra cosa que implique conexión con tu mundo interior. El poder que conseguirás al organizar tu vida de una manera diferente será muy importante para ti en este momento porque te permitirá alcanzar una mayor seguridad en ti mismo. Todo esto se traducirá en mejores ingresos.

PRÁCTICA AMOROSA: conecta amorosamente con los demás y sentirás mayor plenitud interna.

ENERGÍA MAGNÉTICA: el ejercicio te ayudará a salir del exceso de pensamiento, será liberador.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 / ENERO 20

Tener más vida social te hará sentir alegría y entusiasmo, así que promueve encuentros con amigos y grupos. Esto consolidará el proceso de cambio que has vivido, así que dedica tiempo a compartir y a pasarla bien con otros ¡así aprovecharás las múltiples posibilidades que te está regalando este momento de expansión! Encontrarás mucho placer y disfrute en el encuentro con los demás, por eso es importante que tomes la iniciativa y propongas planes en los que todos puedan participar.

PRÁCTICA AMOROSA: si pagas las deudas pendientes encontrarás un especial entusiasmo para reorganizar la vida económica junto a pareja o socios.

ENERGÍA MAGNÉTICA: divertirse haciendo ejercicio podría ser un gran hallazgo.

ACUARIO

ENERO 21 / FEBRERO 19

Si te has ocupado de atender tu mundo interior experimentarás momentos de alegría vocacional, porque habrás encontrado lo que te hace feliz. Vivir desde lo que te apasiona te dará más paz interior. Buena semana para cerrar acuerdos o tratos que resulten beneficiosos para todos los involucrados. Tienes que aprender a relacionarte con mayor humildad con la gente que destaca por su bondad así como agradecer el encuentro que tengas con ellos. No actúes de manera egoísta, procura ser más amoroso y amable.

PRÁCTICA AMOROSA: motiva a la gente, eso te hará conectar con tu propia felicidad.

ENERGÍA MAGNÉTICA: piensa en lo que tienes que arreglar o resolver en la familia y ocúpate.

PISCIS

20 DE FEBRERO / 20 DE MARZO

Conectar con pensamientos elevados es el camino para descubrir lo que verdaderamente te hace feliz y aprender a ver tu historia de vida con optimismo, a pesar de las pruebas que puedas estar experimentando, es lo que te permitirá encontrar el profundo sentido de tu vida. De esta manera podrás impactar al mundo, contribuir a que la reestructuración de la vida social se consiga desde una visión de la existencia más armónica y optimista, parece utópico pero es real. Ahora tú tienes más consciencia de tu naturaleza espiritual y te corresponde ejercerla.

PRÁCTICA AMOROSA: ejercer el liderazgo para prestar servicio.

ENERGÍA MAGNÉTICA: que tus acciones muestren tus elevados pensamientos, la congruencia será tu mejor aliada.

Patricia Valderrama en Instagram: @soypativalderrama

