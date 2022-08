«Es discutible» y «otro error no forzado»: Oficialismo reacciona a respuesta de Contraloría por rol de Jackson en reformas

Entornointeligente.com /

Distintos representantes de los partidos oficialistas salieron esta tarde en defensa del ministro Segpres, Giorgio Jackson, tras conocerse el dictamen de Contraloría que asevera que su actuar «no se ajustó a la necesaria prescindencia» en su rol en la discusión por las reformas si gana el Apruebo.

El diputado del PC, Luis Cuello , aseguró que «tal como expresa el dictamen, lo realizado por el ministro corresponde a sus funciones, como cartera política. Creo que es discutible la calificación sobre la prescindencia, pues el Rechazo no tiene ninguna iniciativa sobre la nueva Constitución, entonces no hay un punto para establecer una comparación».

Por otra parte, remarcó Cuello, «estoy a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría respecto del presidente del Consejo para la Transparencia, a quien denunciamos por sus declaraciones reiteradas en contra de la campaña informativa sobre el texto constitucional».

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, desdramatizó el asunto y afirmó «no nos perdamos, Contraloría sí reconoce la legalidad del actuar del ministro . Él siempre ha dicho que cualquier propuesta se recibirá, tanto las del Apruebo como del Rechazo, y nosotros cumplimos. Ahora esperamos que el Rechazo de una vez por todas y, si es que las tiene, envíe su propuesta de cómo sigue el proceso constituyente si es que gana su opción, porque lo que vemos es solo incertidumbre, división y falta de voluntad política en su sector».

El senador RD Juan Ignacio Latorre enfatizó en el mismo punto que Ibáñez: que el dictamen reconoce que el ministro actuó «con completa legalidad».

«Él siempre ha dicho que está dispuesto a recibir las propuestas de todas las fuerzas, vengan de donde vengan. Los partidos oficialistas ya nos pusimos de acuerdo en un ejercicio de unidad y le entregamos las propuestas al gobierno, sospecho que el Rechazo no ha podido llegar a acuerdo y enviar sus propuestas ya que no tienen nada relevante que ofrecer al país», dijo Latorre.

El diputado de Acción Humanista , Tomás Hirsch, sumó que no está de acuerdo con el dictamen porque no toma en cuenta «que el ministro Jackson dijo con toda claridad que está abierto, tal como le corresponde por mandato, a recibir los aportes de todos los partidos y organizaciones que quieran proponer reformas al texto constitucional que se plebicitará el 4 de septiembre».

Por eso, criticó que el Rechazo aún no envía sus propuestas «y si el Rechazo no lo hace, bueno, tendrán ellos que decir por qué no han tomado esta invitación. No hay una actitud sesgada ni a favor de una de las opciones, sino que el ministro Jackson cumple el mandato que le confiere la Constitución», aseguró.

«Un nuevo error no forzado»

En Socialismo Democrático hubo otras miradas. El parlamentario del PS, Luis Santana, agregó que «llama la atención que, como pocas veces, en la respuesta de Contraloría se ponga tanto acento en el principio de la primacía de la realidad, contextualizando e incorporando subjetividades dentro de los dichos del ministro y supeditando lo que desde nuestro punto de vista es la tarea del Gobierno de cara a propiciar y promover la participación dentro de este plebiscito».

El único que fue crítico con el actuar del ministro fue el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), quien afirmó que esto representaba «un nuevo error no forzado y una torpeza de gran magnitud. Se lo advertimos al gobierno y a la Segpres. Era totalmente previsible que esto iba a pasar».

Así, Soto aseveró que «el Gobierno y el ministro Jackson no debían involucrarse en el proceso de acuerdos para mejoras al texto constitucional en un contexto electoral como el que estamos viviendo. Tenemos que ser mucho más prudentes y cumplir a cabalidad el principio de prescindencia».

LINK ORIGINAL: Emol

