«Es como si Argentina dejara fuera a Maradona»: La principal y gran crítica a Diego López por la dura derrota de la U ante la UC

Si los números ya no lo acompañan -apenas 1 triunfo en 8 partidos por el Torneo Nacional-, sus decisiones menos. A Diego López le llueva las críticas tras la dura derrota de la U ante la UC (0-3) en el Estadio Nacional.

Al técnico uruguayo lo apuntan fuerte por una razón: Dejar en la banca a Darío Osorio, la «joya» azul y el mejor jugador del equipo en los últimos partidos.

«Está bien, sólo pasa por una decisión técnica», dijo el DT antes del encuentro. Ya con la derrota consumada, justificó su cuestionada determinación sobre el atacante de 18 años.

«Sentí que era mejor el equipo que entró a jugar. Y lo quería para que entrara a cambiar el partido: a veces se da, a veces no», respondió, cansado y hasta un poco molesto por la reiteradas consultas por Osorio.

Uno que explotó por la ausencia del juvenil en el equipo titular fue un histórico del club: Johnny Herrera disparó con todo contra el entrenador uruguayo.

«Era el jugador más desequilibrante y cambia el esquema completo por tapar la banda de la UC. Es como si la Argentina de Maradona lo dejara fuera porque necesitaba cubrir un aspecto defensivo del rival, guardando proporciones. Es absurdo. El esquema deja mucho que desear», lanzó en su rol de comentarista en TNT Sports.

Y sentenció: «Hubo muchas malas decisiones de López para este partido».

Jean Beausejour, otro ex U, también habló del tema. «La apuesta no le salió, debe asumir la responsabilidad. Quiso explicar su decisión, pero no tuvo resultado», indicó en ADN radio.

El joven atacante entró a los 55 minutos, poco después del 2-0 parcial de los cruzados. Ingresó bien, le dio aire al equipo, pero ya a esa altura de poco sirvió.

López tambalea. No sólo por las críticas por la ausencia de Osorio. También por los números. Apenas ha ganado un partido de los 8 que lleva al mando de la U en el Torneo Nacional. Su rendimiento es del 21% en el certamen y la U está cada vez más cerca de caer a la zona de descenso . ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

