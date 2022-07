Entornointeligente.com /

Estados Unidos está pasando por una situación en l a que su economía se ha desacelerado y esto ha hecho que los expertos contemplen la recesión. Es decir, esto sucede cuando la tasa de variación del Producto Interno Bruto (PIB) es negativa.

Asimismo esto podría afectar los ingresos de las personas, el empleo y la producción industrial . Lo que conlleva que se disminuya el consumo y la inversión.

Actualmente, los economistas creen que es muy probable que en el 2023 se produzca una recesión en Estados Unidos que sería moderada, pero también sería de larga duración.

Tal cual lo aseguró Orlando Jácome, gerente de Fénix Valor, en donde indica que esta recesión no será el «fin del mundo».

«Los países tienen momentos de auge como le pasó a Estados Unidos después de la pandemia del Covid-19. Como se aceleró la economía americana para salir de esa situación y es difícil que algo siempre crezca. Todo tiene pausas.»

¿Es bueno irse a trabajar a Estados Unidos con la posible recesión? Según indicó el analista, Estados Unidos es un país que tiene una tasa de desempleo bajísima, una economía a tope que por situaciones de la inflación, la guerra de Rusia generan una mejor dinámica.

Sin embargo, «esto no significa que los empleos se vayan a perder y que la economía se va a ir al suelo. Solo que crece menos que en periodos anteriores y por eso se da una variación de crecimiento negativa. No es una situación de complejidad ni de pérdida de empleos». En este sentido, dijo que parece que esta recesión «pareciera que no fuera tan profunda».

«Y desde el punto de vista de generación de empleos, en Estados Unidos se escucha que todavía hay muchos americanos , que como les daban subsidios, prefirieron quedarse sin trabajar», expresó Jácome.

Además, dijo que todavía hay una oferta de empleos que no son solicitados por americanos.

Por lo cual, la situación para los migrantes, que aunque no es el escenario perfecto, tampoco estaría mal por si alguien está considerando ir a Estados Unidos por una oportunidad laboral.

