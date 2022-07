¿Es bueno comer chocolate durante el período menstrual?

Entornointeligente.com /

Durante los días en los que las mujeres menstrúan es común que experimenten cambios hormonales y algunos antojos. Uno de los más frecuentes son las ganas de comer chocolate, como uno de los snack más preferidos. Pero, ¿por qué se generan estos antojos? Y ¿en qué beneficia el chocolate al cuerpo durante este proceso?

Frente a ello, Reema Patel , la dietista de Londres de Fit and Co, afirmó: «Al principio del periodo, los niveles de progesterona y estrógenos bajan, lo que puede aumentar la sensación de hambre. (…) También se produce un aumento de la hormona del estrés, el cortisol y una reducción de nuestra hormona del bienestar, la serotonina. Existe la teoría de que para ayudar a aumentar los niveles de la hormona serotonina, comemos alimentos que nos hacen sentir bien. Sin embargo, todavía no hay pruebas sólidas de esta relación entre las hormonas y los antojos».

Por su parte, con respecto al chocolate, expresó: «El deseo de comer chocolate en esta época del mes puede deberse a un comportamiento aprendido. Anticipamos el deseo de comer algo dulce en esta época, ya que estamos acostumbrados a ello. Cuando comemos chocolate, disfrutamos de su sabor y textura en la boca: la combinación de grasas y azúcares hace que tenga un sabor agradable y placentero».

Adicionalmente, Laura Southern, terapeuta nutricional de London Gynaecology, afirma que el chocolate de buena calidad podría tener cualidades para mejorar el estado de ánimo.

Reduce la inflamación y aumenta la fusión cerebral. Tiene un alto contenido de magnesio que calma e induce el sueño. Nos hace sentir más tranquilas y relajadas. Disminuye las contracciones musculares. Alivia los calambres.

Sin embargo, no solo es comer chocolate, sino que también debes compensar el resto de los nutrientes con alimentos saludables.

LINK ORIGINAL: Venevision

Entornointeligente.com