¿Es actualmente la NBA un 'festín' monótono de triples?

Al menos así lo refleja un estudio del diario El País de España, que muestra cómo, hasta noviembre anterior, la media de tiros largos (triples) por partido y equipos, se situaba en 31,8, la mayor cantidad, por largo, en la historia de la competición.

En adición, concluye el texto, hay que remontarse 50 años para hallar una media superior en tiros totales. La vigente era de 90,6, como ya lo fue en 1979/80, pero aún por debajo de la campaña 1969/70 (99,4).

“La liga definitivamente ha cambiado. Todos están lanzando más de tres, sin importar su posición”. Así lo reconoce Kemba Walker, base de los Hornets. “Yo he trabajado mi tiro y me siento cómodo lanzando siempre que llego a mi posición”.

Fue Klay Thompson , una de las figuras de los Warriors de Golden State , quien impuso las nuevas marcas de triples este año. El escolta de Stephen Curry –otro de los grandes ‘tripleros’ de la liga e integrante del Top 5 de anotadores de triples en la historia– intentó 24 tiros largos el pasado 29 de octubre frente a los Bulls de Chicago.

Thompson, de 28 años, anotó 14 triples aquella noche y tumbó el récord que ya Curry había impuesto el 8 de noviembre de 2016 (13). El base se adueñó de la anterior marca cuando bajó a Kobe Bryant (11, en la campaña 2002/03).

Casi todos juegan basándose en grandes estrellas y a partir del ataque. En nuestro caso, la defensa es nuestro ataque. Empezamos desde allí. Ricky Rubio, base del Jazz de Utah

El español Ricky Rubio , base del Jazz de Utah, se sinceró a El País : “No tenemos una superestrella (en Utah), jugamos como un bloque y a partir de la defensa. Un poco al contrario que la mayoría. Casi todos juegan basándose en grandes estrellas y a partir del ataque. En nuestro caso, la defensa es nuestro ataque. Empezamos desde allí”.

En tanto, el entrenador de Golden State, máximo exponente del Run and gun actual, justificó la transformación.

“La liga ha reconocido que es un estilo que gusta al aficionado, por lo que lo propician con los cambios de reglas y también con su interpretación”, opinó Steve Kerr .

Por su parte, Chus Bueno, vicepresidente de la NBA para Europa, África y Oriente Medio, razonó: “Ahora los jugadores son más rápidos y capaces de hacer cosas como tirar de tres a mayor velocidad. Las defensas existen igualmente, pero se encuentran enfrente a jugadores con una velocidad de movimiento y un acierto espectacular”.

