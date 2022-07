Erupção do vulcão Sakurajima obriga habitantes a abandonarem a área

Entornointeligente.com /

As autoridades japonesas deram, este domingo, ordem de evacuação nalgumas áreas residenciais pouco povoadas da cidade de Kagoshima, no sul do país, após uma grande erupção no vulcão Sakurajima, que aparentemente não causou danos.

De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), o vulcão entrou em erupção há algumas horas, originando um rio de lava e cinzas até uma distância de 2,5 quilómetros da cratera, e fumo com uma altura de 300 metros acima do nível do mar, misturando-se com as nuvens.

As autoridades disseram não haver registo de qualquer dano imediato, mas ainda assim o nível de alerta foi aumentado para 5 e as pessoas que vivem nas redondezas, num total de 51, receberam ordens para abandonar a área.

Subscrever Sakurajima, que frequentemente lança fumo e cinzas, é um dos locais turísticos mais famosos do Japão. O vulcão entrou em erupção quatro vezes entre sábado e domingo à tarde, com a pluma (cinza vulcânica emitida durante uma erupção) a atingir até 1.200 metros.

O Japão tem muitos vulcões ativos, já que está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde muitos dos terramotos e erupções vulcânicas do mundo são registados.

A última vez que o Japão emitiu um alerta de evacuação máxima para um vulcão foi quando o vulcão da ilha Kuchinoerabu entrou em erupção, em 2015.

