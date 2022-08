Erros de De Gea aniquilam Manchester United

Entornointeligente.com /

O Manchester United, com Cristiano Ronaldo no «onze» titular de Erik ten Hag , foi este sábado arrasado (4-0), em Londres, pelo Brentford – 13.º classificado da época passada -, que aproveitou os erros do guarda-redes espanhol David de Gea para mergulhar os » red devils » num autêntico pesadelo, como não viviam há três décadas, e que poderá agravar-se já na próxima ronda, na recepção ao Liverpool.

Depois da entrada em falso na Premier League, com uma derrota por 1-2 na recepção ao Brighton, na estreia de Ten Hag em Old Trafford, o Manchester United foi abalroado pela entrada incisiva do Brentford (que ascendeu ao terceiro lugar provisório), acabando derrotado nas duas primeiras rondas, o que não sucedia há 30 anos (Sheffield United, 2-1, e Everton, 3-0), no consulado de Alex Ferguson.

De Gea ofereceu o primeiro golo da tarde a Joshua Dasilva (10'), na sequência de um lançamento lateral a favor do United em que Ronaldo perdeu a bola que o guardião espanhol deixou escapar sob o corpo após remate aparentemente inofensivo.

O Brentford aumentou a vantagem por Mathias Jensen (18') em novo disparate de De Gea, que entregou uma bola de elevado risco a Eriksen, muito pressionado, de que resultou o segundo golo dos londrinos.

Placar ao Vivo {eventName} A partir desse momento, estava instalada uma crise de identidade inultrapassável e que o terceiro golo do Brentford se limitou a confirmar na sequência de um canto em que Ben Mee (30') bateu um desamparado Lisandro Martínez, em lance confirmado pelo VAR.

Ainda antes do intervalo, numa transição fulminante, as «abelhas» cravaram o ferrão com o 4-0 de Bryan Mbeumo (35'), deixando o Manchester United completamente esvaziado e sem vontade de pensar no grande duelo que se aproxima com a visita do Liverpool ao «palco dos sonhos».

Ten Hag promoveu três alterações no início da segunda parte, mas o Brentford tinha o triunfo na mão, gozando de uma tranquilidade que lhe permitiu manter o controlo do jogo, mesmo quando o Manchester United começou a surgir com mais perigo na área contrária.

Cristiano Ronaldo tentou o golo de honra dos «red devils», mas a equipa, que se apresentou com o equipamento alternativo, está demasiado verde e descrente para superar os demónios que a puxam para o último lugar da liga inglesa, com um golo marcado e seis sofridos.

