En Latinoamérica solo el 33 % de las pymes tienen acceso a la financiación , es decir, que la mayoría todavía no cuenta con productos de crédito que les permita apalancar las operaciones comerciales ni impulsar el crecimiento de actividades en el mercado internacional.

Esto sucede en gran parte por el desconocimiento, las limitaciones y condiciones del proceso de endeudamiento en las actividades bancarias, las cuales, en muchos casos, ofrecen productos estándar, generalmente créditos de libre inversión, a un plazo fijo y con montos preestablecidos, que no se ajustan a la realidad de cada pyme.

Tomás Shuk, CRO de Finkargo, afirma que «para ofrecer créditos a la medida que respondan a las necesidades de crecimiento e internacionalización es importante entender el modelo de negocio de cada pyme , los plazos de pago, las negociaciones con proveedores y cómo se usará el crédito para mejorar la operabilidad «.

¿Cuáles son los errores capitales que cometen las pymes en su proceso de financiación? 1. No tener un empalme entre los plazos y amortizaciones de los créditos y el flujo de caja. Muchos sectores económicos tienen temporadas en las que los ingresos suelen ser más bajos, por lo que la mayoría de las pymes no siempre tendrá el flujo de caja para responder al endeudamiento. Incluso, aceptar un crédito que aún no se va a amortizar, pero sobre el cual se deben pagar intereses, puede resultar más costoso, por lo cual el acceso a financiamiento oportuno es clave.

2. Temor a solicitar un alto cupo de endeudamiento. Cuando consiguen acceder a financiación, muchas pymes buscan endeudarse lo menos posible sin prever que el capital obtenido no les alcanzará para cubrir todos los gastos operativos o el surgimiento de sobrecostos, con lo que deben buscar en poco tiempo otro préstamo, que termina afectando su historial crediticio. Esta actitud de ‘pensar pequeño’ puede frenar proyectos y negocios a corto plazo.

3. Subestimar los costos ocultos de los créditos bancarios. Por lo general, los bancos cobran costos que corresponden a seguros o garantías que muchas pymes no contemplan al momento del desembolso, o aceptan por la fugacidad con la que pueden perder una oportunidad de crecimiento en un negocio.

4. No financiarse por temor al riesgo. Cuando existe la posibilidad de pagar un crédito, huir del financiamiento puede traducirse en pérdida de oportunidades, incumplimiento de contratos, o desabastecimiento para una línea de producción. La clave de la financiación es entender que, siempre y cuando el costo financiero sea menor que el margen de utilidades, este endeudamiento permite generar más ingresos.

5. El dinero más costoso es el capital. Por ello, en muchos casos, resulta mejor financiar el capital de la empresa que permitir la entrada de un socio externo que pase a tomar participación. Lamentablemente, muchas pymes no suelen ser proactivas y reconocen la necesidad de recursos en momentos críticos, en los que prefieren una inyección de dinero externa, sacrificando la independencia de la empresa, en lugar de buscar financiamiento.

Santiago Molina, CEO en Finkargo, manifestó que «el problema radica en que muchas pymes empiezan el proceso de financiación cuando ya es tarde y están por perder un negocio o se quedan sin inventario. Esto ocurre debido a cómo funciona el sistema financiero, porque el banco da una aprobación por un tiempo limitado y si no se usa el dinero hay que volver a aplicar».

