'Erro imperdoável', diz Ana Maria Braga após troca de imagens no 'Mais Você' em trecho sobre racismo

01/08/2022 18h27 Atualizado 01/08/2022

1 de 1 Ana Maria Braga no 'Mais Você' desta segunda-feira (1) — Foto: Reprodução Ana Maria Braga no 'Mais Você' desta segunda-feira (1) — Foto: Reprodução

Ana Maria Braga se desculpou e explicou nesta segunda-feira (1º) o que ela classificou como «erro imperdoável», ocorrido no início do programa, quando ela comentava o caso de racismo contra os filhos de Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso em Portugal.

Após a fala dela, deveria ter sido exibido um trecho da entrevista que o casal deu ao «Fantástico». Mas, no lugar, foram exibidas imagens de um macaco. Este vídeo era parte de outra reportagem sobre uma espécie ameaçada de extinção, que seria exibida mais tarde no programa.

Ana Maria Braga se desculpou pelo erro em um vídeo publicado por ela no Instagram após o programa: «Eu vim aqui para pedir desculpas pelo ocorrido hoje no nosso programa, enquanto falávamos do incidente horrível que aconteceu com as crianças da Giovanna e do Bruno lá em Portugal. Quando eu chamei a fala da Giovanna, apareceu uma imagem horrível, que não deveria ter acontecido. É uma falha imperdoável. E eu queria só dizer para vocês que eu venho me desculpar, e a pessoa responsável por isso já não faz mais parte da nossa equipe. Desculpa», ela disse. Veja abaixo:

Ela também se desculpou e explicou o erro no Twitter:

Ainda durante a exibição do programa desta segunda-feira (1º), Ana Maria Braga disse: «Você conhece o Jorginho? É um macaco bugio preto que nasceu em cativeiro em Barreiras, na Bahia. Essa imagem entrou fora de hora no início do programa. O Jorginho está sendo motivo de festa porque é uma esperança para essa espécie de bugio, que está seriamente ameaçada».

