Ernesto Selman cree crecimiento económico es por elevado gasto público y el endeudamiento que conlleva financiarlo

Entornointeligente.com / Aunque reconoce que la economía de República Dominicana está creciendo, el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, Ernesto Selman, entiende que las estadísticas oficiales son muy optimistas y que desde el 2002 a la fecha las cifras que se presentan no se corresponden con lo que realmente está pasando. Dijo que esto es así, pese a que no todo el mundo admite el crecimiento de la economía dominicana, que no cree sea del orden del 7 sino del 5%, “ese crecimiento es real y eso es bueno”. “Hay sectores importantes de la economía dominicana que están creciendo, por ejemplo el turismo, somos los principales receptores de turistas europeos en el Caribe debido a muchos problemas en la región”, expuso. Al participar en el programa Cuidando el Huerto, que conducen Paíno Abréu y Melanio Paredes por RNN, canal 27, también citó el sector minero y las zonas francas entre los que están creciendo, así como las remesas desde Estados Unidos, que han aumentado considerablemente. Sin embargo, afirmó que ese crecimiento se debe en parte al elevado gasto público y el endeudamiento que conlleva financiar eso, que se ha realizado anualmente durante los últimos 18 años. “La deuda pública se ha multiplicado por diez, pasando de unos 4 mil millones en el año 2000 a 44 mil millones en el 2018; la mayoría por el Gobierno y cerca de un 25% por el Banco Central”, explicó Selman. Alertó que el Gobierno tendrá que ponerse las pilas y organizar sus finanzas si no quiere que esa deuda pública se traduzca en inflación. LINK ORIGINAL: Hoy Digital

Entornointeligente.com