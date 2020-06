Ernesto 'Ñato' Marcel, campeón por siempre

Entornointeligente.com /

El excampeón mundial panameño Ernesto “Ñato” Marcel, fue uno de esos boxeadores que se inspiro en el estilo del legendario Ismael Laguna. Versión impresa “Ñato” Marcel falleció ayer a los 72 años, casualidad de la vida, que su título pluma (126 libras) del Asociación Mundial de Boxeo (AMB) f ue ganado en el año 1972 ante venezolano Antonio Gómez en Maracay, Venezuela. En cinco veces se dio el “poker de Ases”, tener cuatro campeones en forma simultánea, pero en 1972 fue la primera ocasión que eso ocurrió explicó Alonso. Marcel como los boxeadores de esa época, tenían una “notoria influencia” por el estilo de Ismael Laguna, recalcó Alonso y añadió que era un “estilo de salón, movimiento de hombros, laterales”, algo que también puso en práctica boxeadores como “Maravilla” Piender, entre otros pugilistas. VEÁ TAMBIÉN: Juegos Centroamericanos y del Caribe tentativamente con dos fechas nuevas VEÁ TAMBIÉN: Egan Bernal apunta de nuevo al Tour de Francia noticias relacionadas Ernesto ‘Ñato’ Marcel, excampeón mundial pluma falleció Zapata: ‘Eusebio Pedroza no fue egoista’ Jaime Penedo: ‘Soy del pensar que Panamá no debe quedarse con una sola ida al Mundial’ VEÁ TAMBIÉN: Roberto Durán evoluciona bien en el hospital Marcel se retiró del boxeo profesional a los 26 años y nunca perdió una pelea de título mundial, t uvo un empate ante el japonés Kuniaki Shibata en su primer intento por un título mundial, no ganó, pero tampoco perdió, explica Alonso, sobre la carrera pugilística del “Ñato” Marcel, que se retira joven a ,los 26 años por una promesa a su madre y con mucho que dar en el boxeo todavía. “Ñato” Marcel tuvo un récord de 40 victorias, 23 nocaut, 4 derrotas y 2 empates. Perdió con Miguel Riasco, Agustín Cedeño, Roberto Durán y Leonel Hernández. “Ñato” Marcel ante Durán p erdió por nocuat técnico, el árbitro Isaac Herrera detuvo la pelea, lo que indica que tampoco nunca fue noqueado, es decir que lo pusieran a dormir. Marcel fue el sexto campeón del boxeo pana año y padecía de Alzheimer. ¡Mira lo que tiene nuestr canal de YouTube!

