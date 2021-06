Eriksen murió por unos minutos: Conmovedor relato del médico

Entornointeligente.com / Los médicos todavía no tienen explicación al desvanecimiento de Christian Eriksen en el partido entre Dinamarca y Finlandia del sábado, dijo este domingo el doctor de la selección danesa.

“De momento no tenemos explicación”, afirmó Morten Boesen en rueda de prensa. “Es una de las razones por las que sigue hospitalizado, para entender lo que pasó”, señaló, añadiendo que las pruebas realizadas eran “buenas”.

Poco antes del final de la primera mitad del Dinamarca-Finlandia, sin la intervención de ningún rival, Eriksen se desvaneció brutalmente sobre el terreno de juego, con los ojos en blanco.

“No puedo decir con exactitud qué le paso. Está despierto, responde de forma relevante y el corazón late. No tenemos explicación a lo que sucedió. C hristian estuvo muerto en algún momento. Se había ido y le hicimos un masaje cardíaco para reanimarlo . Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador”, explicó Boesen.

Lea También: Christian Eriksen: el último parque médico del futbolista El partido se interrumpió, mientras que los daneses, algunos de ellos con lágrimas, rodearon al centrocampista de 29 años para resguardarlo de todas las miradas.

El duelo se reanudó y se saldó con derrota para los daneses (0-1).

“Tengo la sensación de que no deberíamos haber jugado” el final del encuentro, dijo el seleccionador, Kasper Hjulmand, quien se alegró de ver a “Christian sonreír” en una conversación.

“Y nos ha preguntado: ‘¿Qué tal?, parece que peor que yo. ¡Me siento como si pudiera ir a entrenar!’ “, añadió.

Según Hjulmand, el centrocampista “quiere que sigamos, así que es lo que vamos a hacer. Queremos jugar por Christian”.

Este domingo el médico de su club, el Inter de Milán, dijo en la Gazzetta dello Sport que Eriksen nunca dio el menor indicio de tener un problema de salud.

“Lo importante es que esté bien, pero nunca había tenido el menor episodio que habría permitido ver un problema, ni de cerca ni de lejos, ni cuando estaba en el Tottenham ni en el Inter. En Italia los controles son muy estrictos”, declaró el doctor Piero Volpi.

“Hemos pasado un momento difícil. No yo, toda la familia del club. Va a someterse a revisiones profundas en los próximos días”, añadió.

Lea También: Sudáfrica halla vacunas anticovid de Johnson&Johnson con problemas

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com