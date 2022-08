Erigirse como organizadores de Europa y el ostracismo de INSALUD en la muerte de la Doctora Nardy

Entornointeligente.com /

El Faro del Araguaney.

Alemania, ya dejo de ser el centro piloto de una filosofía positivista y, su visión en la industria de la ciencia y tecnología implica que el Estado fue absorbido lentamente por una sociedad heterogénea que viene abarcando toda la tierra. Es un contraste con la forma tomada por Francia, siendo muy diferente sus aspiraciones políticas, a su vez, el derrotero que se debe librar en combate.

Lo cierto, la burguesía ha retomado su camino teniendo su mayor oportunidad en Venezuela, todas las luchas pasadas han quedado cesantes y hay un predominio de las provincias orientales del Este Asiático. Las constituciones de estos países del Cono Sur, más bien tienen un carácter representativo porque hay una total inexistencia de repúblicos y el nivel de debate ha quedado por debajo de la idea cristiana de Estado.

Es un proceso histórico denigrante, que no representa intereses específicos. Viendo como una estructura política de izquierda se doblega en nuestro caso, ante Fedecámaras y una oligarquía que abre sus fauces ante los tentáculos de la burguesía para jugar con nuestra moneda nacional, El Bolívar, y avanzar hacia una destabilización unitaria que le daría un triunfo electoral, ante la negativa del presidente Nicolás Maduro Moros en remodelar los cuadros políticos y administrativos del mismo Estado.

No hablemos de jefes de calle, comunitarios y UBH, son la mayoría del G4, donde el pacto de la traición dado a Hugo Chávez Frías por parte de Arias Cárdenas y Fernando Ochoa Antich en su doble traición porque también albergo a Carlos Andrés Pérez y nunca, como Ministro de La Defensa le documento sobre lo que sucedía en La Academia Militar y que vemos a la final, un PNB extorsionando a un conductor en la entrada 3 de Fuerte Tiuna de una manera descarada y poniendo por el piso ético a todos los batallones de soldados y de La Marina de Guerra que se enmarcan en La Escudería de nuestras Fuerzas Armadas, un asunto que no tiene nombre. Sumado, a las condiciones de los médicos integrales y especialistas que deben atender a pacientes en los CDI, los centros ambulatorios y liceos como escuelas municipales que no tienen vigilancia y las personas que la ejercen no se encuentran calificadas para tales cargos desde una visión de la psicología y el psicoanálisis. Las llaves de los CDI, la tienen los jefes comunales que abren y se ponen a charlar y acuérdense que hay dormitorios y cocina, sala para albergar un máximo de 4 sanitaristas, lo sucedido con la médica Nardy Carolina Mora Rumba rompe lo constitucional en Derechos Humanos. Le trabaje a Las Misiones Sociales del gobierno luego de jubilado doce, 12, años y hay que llevar un gotero para limpiarse los ojos de lo que se allí, estos médicos deben atender enfermos encima de representantes de la comunidad y sus familiares, le pagan lo más mínimo posible y la mayoría se van del país y son aceptados en otros países como auxiliares o sí es especialista con un salario digno. La otra locura es que en la Parroquia Santa Rosa del Distrito Valencia hay tres Guerra Méndez, con el mismo nombre y distintos códigos y el Ministerio de Educación, en el 2002 pasó una circular de cambiarles el nombre y dejar un solo Guerra Méndez, hay un colegio o Escuela Básica Guerra Méndez, un Ciclo Básico ya ampliado Rafáel Guerra Méndez y un Anexo Guerra Méndez en el Barrio La Democracia. De verdad, la doctora es valiente al entrar a ese liceo un casi fin de semana, muy cerca del mercado de los goajiros, muy cerca de donde mataron al Supervisor Escolar de ese Distrito Escolar, Héctor Sequera años atrás y quien fungía con anterioridad como jefe de Educación del Estado en la administración del gobernador Oscar Raúl Cellí Gerbasi. Es una zona difícil de circular los fines de semana por la delincuencia que allí se moviliza a diario. Disculpen que soy descriptivo, pero, esto es gracias a mi disciplina por estudiar filosofía moderna y contemporánea, siendo periodista y educador.

Pero, el CICPC, jamás debió permitir la instalación de un CDI ya que en sus archivos reposa la exigencia de los docentes de la UE Rafael Guerra Méndez de remitir una respuesta por la peligrosidad de la zona y el mismo liceo, de la democracia, para ser su sede original y el gobierno tuvo que construir la nueva sede, una vez recibida la notificación de ese cuerpo, el informe le fue entregado al presidente Hugo Chávez Frías y éste aporto un bono de beneficio para quienes trabajamos allí, entonces, a sabiendas de todo esto, ¿ Porque se permitió allí la instalación de un modulo sanitario del CDI?. Hay negligencias de ambos organismo y en su mayoría, los funcionarios no son calificados para dichos cargos.

Carlos Marx puntualizaba y era claro: «El proceso del trabajo determina la totalidad de la existencia humana. Y da así, a la sociedad su esquema básico, el trabajo es una forma general de la lucha del trabajo en su proceso del hombre con la naturaleza».

Estamos hablando de una sociedad libre y no sujeta a caudillismos y dictaduras, porque este lineamiento se encuentra encauzado a un impulso independiente y motivaciones básicas de los individuos que se enraízan a un régimen social totalitarista.

La impericia de INSALUD y Ministerio de Educación de no colocar vigilancia plena en modulos sanitarios

De modo que no hay pudor en los sentimientos y los europeos profesan una realidad interesante, porque no les importó las condiciones de su cuerpo civil y laico, arremetiendo contra la misma esencia del patriotismo y, hoy observamos una Europa cargada de interlocutores inútiles que fueron engañados de una manera directa por Pedro Sánchez, Macron y Ángela Merkel, como lo fue USA con Barak Obama, Los Clinton y la última sombra reflejada por Joe Biden.

Años desde que el presidente Joe Biden, llegó al poder, afirmó su antecesor en el cargo, Donald Trump. «Hace dos años éramos tan fuertes, tan poderosos, tan respetados por todo el mundo y ahora hemos pasado a ser quizás los más débiles, sobre todo si incluimos el reconocimiento y el respeto del mundo. Ya nos somos respetados por nadie», expresó Trump durante la cumbre de acción estudiantil Turning Point USA en la ciudad de Tampa, Florida. «[Las autoridades actuales del país] viven bajo la filosofía de siempre poner EE.UU. en último lugar», criticó.

Según el ex inquilino de la Casa Blanca, durante su mandato EE.UU. era un país «independiente» e incluso «dominante» en lo que se refiere a la energía. «Estábamos a punto de superar a Arabia Saudita y Rusia juntas multiplicadas por dos», aseguró. «Ahora somos una nación mendiga. Somos una nación mendiga con Biden arrodillado rogando energía por todo el mundo, yendo a Venezuela, a Arabia Saudita», dijo.

Desde tiempos de Homero, o quizá desde antes, los seres humanos hemos necesitado héroes, personajes luminosos, intrépidos, casi siempre rebeldes que encarnen nuestros valores patrios en su más ilustre expresión. Los hemos identificado, cada quien, según sus preferencias, en figuras como Aquiles, El Cid, Juana de Arco, Napoleón, Lenin, Hitler, Gandhi, Thatcher o Mandela, sin olvidar Julián Assange y Gustavo Petro que ya es presidente. Hoy hay dos que saltan a la vista: Donald Trump y Julián Assange, pareja emblema de los tiempos confusos en los que vivimos.

Hasta hace poco hubiéramos visto a Trump y Assange como representantes de dos polos ideológicamente opuestos; se hubiera supuesto que sus admiradores pertenecían casi a dos especies diferentes. El presidente DT de Estados Unidos es un magnate de la construcción que pertenece al ala más derechista del conservador Partido Republicano; el fundador de WikiLeaks, el azote del imperio capitalista yanqui, es un héroe de la izquierda internacional.

El partido neonazi español viene mostrando colaboración al autoritarismo y, ya no cree en la democracia y, mediante VOX buscan desacreditar a políticos y juristas. España vive su propia experiencia como Alemania.

Seamos claros, asumir intervenciones irreflexivas y ridículas no puede aportar nada útil al pueblo.

* Escrito por Emiro Vera Suárez , Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com