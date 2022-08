Erick Gutiérrez: «La Eredivisie es muy exigente, no veo diferencia con España o Inglaterra»

Entornointeligente.com /

Erick Gutiérrez habla con la satisfacción del deber cumplido pero también con la ilusión de enfrentar más retos. Tras renovar su contrato con el PSV Eindhoven de Holanda hasta 2025, el mediocampista mexicano rescata su gol contra el Mónaco como uno de los más importantes de su carrera y valora el nivel de la Eredivisie como un torneo exigente que puede competir con otros que se consideran más poderosos, como LaLiga de España.

«Exigencia sí hay (en Holanda). Muchos opinan que es inferior a las otras, per es una liga muy exigente, a veces jugamos contra otras ligas, les jugamos al tú por tú, no es fácil ganarnos, eso se refleja mucho en el futbol que es muy intenso, muy rápido, incomodamos a otras ligas.

Erick Gutiérrez posa con la bandera de México tras renovar con el PSV PSV «He tenido la posibilidad de jugar con equipos españoles, ahora con AS Monaco , ingleses, no veo tanta diferencia, tienen muchos jugadores de muchísima calidad, es una liga con mucha competencia que puede pelear por torneos importantes, y ahora están viniendo más mexicanos es bueno para la liga y para el país. A veces malinterpretamos esa forma de pensar de la Liga holandesa», aseguró ‘Guti’ en entrevista virtual con ESPN Digital.

La renovación de Erick por tres años llegó en un momento crucial en su carrera: tras marcar un gol invaluable frente al Mónaco que le permitió al PSV asegurar su permanencia en la fase clasificatoria de la Champions y en un torneo que servirá para llenar el ojo del entrenador Gerardo Martino como uno de los mexicanos más destacados en Europa para formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

«El objetivo principal que está ahora es clasificar a Champions que es un torneo que tanto el club, como fans y jugadores queremos porque es un torneo importante, después de ahí seguir consolidándome, tener minutos, jugar lo más que se pueda y ganar la Liga, que no he tenido la fortuna de ganarla acá, es lo principal que tengo en mente ahora», confesó el formado en Pachuca, quien consideró su gol contra Mónaco como el más importante de su carrera.

Erick tiene buena comunicación con su nuevo entrenador, el exgoleador Ruud van Nistelrooy, quien habla buen español y favoreció la renovación de su contrato por tres años más con el PSV.

«Con Ruud tengo muy buena comunicación, él habla español, en la pretemporada llegué dos días y me lastimé una rodilla y no entrené casi toda la pretemporada no la hice y no he tenido la fortuna de iniciar el torneo, los partidos de eliminatoria, los primeros, el de la ida de Mónaco no lo inicié, voy poniéndome en forma. Habla mucho con el jugador y eso me da mucha confianza, tuvo mucho que ver que yo renovara acá el hablar con él».

