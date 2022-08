Erick Elías aborda con humor y conciencia la salud mental en «Días Mejores»

Entornointeligente.com /

Por Faby Pineda

México, 18 agosto (Notistarz).- El actor mexicano Erick Elías se encuentra más que entusiasmado porque este 18 de agosto llega a los Estados Unidos la serie «Días Mejores», a través de Paramount+, producción que retrata con humor la vida de cinco personas que han perdido a sus parejas y ahora deben lidiar con sus hijos y otras situaciones.

En la serie, Elías da vida a «Pardo», un rockero mexicano que tendrá que hacerse cargo de unos hijos que prácticamente desconoce tras la muerte de su ex pareja, al ser cuestionado sobre por qué eligió este proyecto, indicó que el guión fue lo primordial para aceptar el personaje.

«Me llamaron, me mandaron el guión, yo siempre he sido de sentarme a leer y lo que leí en este caso me emocionó mucho, me ilusionó mucho, cuando me contaron quienes iban a hacer parte de este elenco me emocionó mucho más.

«Para mí como actor mexicano también era un reto grande irme a otro país a filmar un proyecto así, fueron cinco meses en Madrid y era una de las decisiones más importantes en mi vida», expresó en entrevista vía Zoom para Notistarz.

En la serie, se explora el proceso de superación de cinco personajes que coinciden en una terapia grupal para sobrellevar la pérdida de un ser querido, retrata algunos de los sentimientos más importantes como el amor y complejidad de la familia y la esperanza, desde diferentes perspectivas y con sus respectivas particularidades, por lo que Elías tuvo que conocer bien la importancia de la salud mental.

«Justo en esta etapa de la vida que nos tocó vivir pérdidas cercanas cómo sobrellevar duelos, cómo salir de alguna angustia que nos está pasando, porque también este tema de la salud mental es bien importante, poder decir ‘yo no estoy pudiendo solo, ayúdenme’, el ir a terapia uno quiere bloquear las cosas porque se siente mal, pero está bien decir que no puede uno solo.

«Creo que esa parte de la serie es bien bonita porque está bien presentada no es un drama en donde todos vamos a llorar donde todos vamos a pasarla mal en una terapia y a sufrir y a decirnos lo mal que nos sentimos por una pérdida que vivió cada quien, al contrario, es como ir viendo cada uno, y escuchar a los demás que estamos en la misma situación en este caso son padres que perdieron a su pareja», refirió.

La serie española está conformada por 10 episodios protagonizados además por Marta Hazas, Blanca Portillo, Francesca Orella y Alba Planas y ya puede ser vista en Estados Unidos a través de la plataforma Paramount+.

