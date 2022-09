Eric Ramírez y Alex González tuvieron acción en primera fecha de la UEFA Conference League

Entornointeligente.com /

Víctor Sánchez Valdivieso @vesanchezv – Los jugadores venezolanos Eric Ramírez y Alexander González tuvieron acción con sus respectivos conjuntos en la Primera Jornada de Grupos de la UEFA Conference League disputada este jueves. Tanto el delantero como el defensor fueron titulares desde el primer minuto.

Eric Ramírez fue uno de los artilleros del Slovan Bratislava eslovaco que empató sin goles en casa ante el FC Zalgiris lituano. El ariete criollo salió en recambio de su posición con el atacante Ivan Saponjic en la fracción 68’ del segundo tiempo. La próxima semana les tocará visitar Armenia para enfrentar al Pyunik Ereván.

Precisamente, el Pyunik no corrió con mejor suerte al ser derrotado de visitante 3-1 por el FC Basel de Suiza. Alexander González fue parte de la línea de cinco defensores que no pudieron hacer mucho ante el local Wuoter Burger quien firmó doblete y Darien Males que rompió la paridad con penal a los 23 minutos. El central Renzo Zambrano no fue parte en la convocatoria que jugó en Basilea.

