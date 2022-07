¿Eres paciente oncológico? Sigue estos consejos para evitar contraer el covid-19

Entornointeligente.com /

«Los pacientes con cáncer deben reforzar las medidas de prevención como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos y tener el esquema de vacunación completo contra el covid-19. Además, en relación con las posibilidades de contagio, tienen mayor riesgo de complicaciones y en muchos casos se pueden presentar retrasos del tratamiento oncológico y controles de obtener un resultado positivo», manifestó Ana Ramos, directora médica de Pacífico Salud EPS. Una forma de disminuir el riesgo de contraer el virus, dijo, es la atención virtual o tele consulta, que permite al paciente poder seguir con sus controles y estar cerca a sus médicos sin salir de casa. Puedes leer: Personas con hígado graso pueden desarrollar cirrosis si no llevan dieta saludable La especialista brindó algunos consejos para reforzar la inmunidad de los pacientes oncológicos y tener mejor respuesta frente al covid-19: – Dieta saludable : Es importante que el paciente oncológico consuma vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas que necesita a través de una dieta dirigida bajo supervisión médica. El objetivo es mantener peso, fuerza y evitar infecciones. – Inclinarse por una vida activa : El ejercicio aporta numerosos beneficios y estimula al organismo a producir endorfinas o también conocida como la hormona de la felicidad importante para mantenernos sanos. – Descanso equilibrado : Mantener un sueño adecuado será importante para los pacientes oncológicos que cuentan con un sistema inmunológico debilitado. – Hidratación : Los pacientes con cáncer deben evitar la deshidratación y tomar líquidos en forma suficiente. – Tener una actitud positiva : El aspecto psicológico será vital para poder atravesar este mal momento. – Buena higiene: no compartir objetos personales al comer o beber, evitar aglomeraciones y el contacto con personas enfermas y lavarse las manos con frecuencia durante el día, sobre todo antes y después de las comidas. Me contagié de covid-19 ¿Qué debo hacer? La experta aconsejó no alarmarse , debido a que nuestro cuerpo puede presentar un cuadro de ansiedad y disminuir las defensas. Es importante consultar con su médico tratante, para que le indique las pruebas de confirmación del contagio y pueda recibir el tratamiento sintomático que corresponda, quedarse en casa y monitorear si tiene fiebre, falta de aire o signos de alarma que requieran atención médica. Recuerde que, si es un paciente oncológico y aún no ha sido vacunado con la cuarta dosis deberá acercarse a un centro de vacunación más cercano para completar su esquema de inmunización y estar mejor protegido ante esta infección. Más en Andina : ??Conoce qué marca de la vacuna contra la covid-19 y cuántas dosis te toca de acuerdo a tu edad ?? https://t.co/vCtzTAZ1TL pic.twitter.com/k2lkOzXELi

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 15, 2022 (FIN) NDP/ICI/KGR Publicado: 15/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com