Erdogan “no consigue seguir” los cambios de opinión de Trump en Twitter

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, indicu00f3 este miu00e9rcoles que no "consigue seguir" los cambios de opiniu00f3n de su homologo estadounidense Donald Trump en Twitter sobre la ofensiva turca en Siria y la posiciu00f3n oficial de Washington. n "Cuando vemos las declaraciones publicadas por Trump en Twitter, hemos llegado a un punto en que no conseguimos seguir sus mensajes", dijo Erdogan a un grupo de periodistas. n Turquu00eda lleva a cabo desde hace una semana una ofensiva en el noreste de Siria contra la milicia kurda Unidades de Protecciu00f3n Popular (YPG), considerada por Ankara un grupo "terrorista", pero aliada de la comunidad internacional en su lucha contra los yihadistas del Estado Islu00e1mico (EI). n Antes de que comenzara esta operaciu00f3n militar , Trump pareciu00f3 dar su visto bueno anunciando una retirada de efectivos militares estadounidenses en esta zona. n Pero ante las cru00edticas de quienes le acusaban de "haber abandonado a los kurdos" que les ayudaron en su lucha contra el EI, Trump multiplicu00f3 sus tuits amenazando a Turquu00eda con sanciones que "paralizaru00edan la economu00eda" de Ankara. n Posteriormente dijo en la red social que los kurdos "no ayudaron" a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y el desembarco de Normandu00eda, subrayando que pese a todo "los queru00eda mucho". n "No logramos seguirle", repitiu00f3 Erdogan, citado por el diario turco Hurriyet. n Erdogan tambiu00e9n explicu00f3 que habu00eda dado algunos consejos a su impetuoso homu00f3logo en una conversaciu00f3n telefu00f3nica. n "Le dije: 'Usted se enfada a menudo mucho contra los medios de comunicaciu00f3n. Estu00e1 influido por ellos. No les haga caso, usted es un lu00edder fuerte. Y eso no es propio de dirigentes fuertes'", explicu00f3 Erdogan.

