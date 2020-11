ERC dá luz verde a Marco Galinha na Global Media mas diz que tem “dever de reanimar o Diário de Notícias”

Entornointeligente.com /

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu luz verde à entrada do Grupo Bel, de Mário Galinha, na Global Media. No entanto, deixou alertas. E um deles diz respeito ao histórico título Diário de Notícias: o comprador tem o dever de reanimá-lo. A decisão foi tomada pela ERC no dia 28 de outubro, dois dias antes de a empresa que também detém o Jornal de Notícias e a TSF, entre outras publicações, anunciar um despedimento coletivo que vai abranger 81 trabalhadores.

Artigo Exclusivo para assinantes

No Expresso valorizamos o jornalismo livre e independente

É assinante? FAÇA LOGIN Assine e continue a ler

Comprou o Expresso?

Use o código de acesso presente na Revista E para continuar a ler

Use o Código

LINK ORIGINAL: expresso

Entornointeligente.com