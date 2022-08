Era uma vez em Braga. Mosteiro de Tibães torna-se a catedral dos contadores de histórias

Entornointeligente.com /

«O monumental e emblemático mosteiro irá tornar-se o epicentro de histórias, contos, sons, gestos e imagens» no Ouvidoria, a decorrer em Tibães dias 10 e 11 de Setembro, anuncia a autarquia de Braga em comunicado.

É a primeira vez que se realiza este Encontro de Contadores de Histórias de Braga, cujo baptismo apelativo, Ouvidoria, é » inspirado no nome de uma das salas mais enigmáticas do mosteiro.» Precisamente o local em que noutros tempos o abade de Tibães recebia e ouvia os moradores julgados em causas cíveis e por pequenos crimes.

Sem crimes à vista – tirando os que façam parte de contos e lendas, claro, o evento pretende tornar o Mosteiro de Tibães, pelo menos por dois dias, na «catedral» dos contadores de histórias. Haverá cerca de meia centena de actividades, entre oficinas artísticas, sessões de contos, interpretações, espectáculos , contos de terror, magia, peças de teatro, exposições, jogos e circuitos por toda a área do monumento.

Entre os nomes confirmados estão os » melhores narradores e contadores de histórias do país». Por aqui, poderemos ver e ouvir Cristina Taquelim, Ana Sofia Paiva, Bru Junça, Clara Haddad , Estefânia Surreira, Kiara Terra, Rodolfo Castro, Cândida da Luz, Paulinha Lapas, Inácia Cruz, Rosa Gonçalves, O Som do Algodão, Thomas Bakk ou Historioscópio.

Pretendendo ser um encontro entre gerações, é garantido que não faltarão motivos para dar asas à imaginação por todos os «recantos íntimos e encantadores» do mosteiro.

«Desde os mais pequeninos até aos mais graúdos», o Ouvidoria não deixará «ninguém de fora» durante este fim-de-semana especial, escolhido por ser precisamente » uma excelente oportunidade para reunir a família e os amigos» antes do regresso às aulas.

Mosteiro de Tibães nelson garrido Mosteiro de Tibães nelson garrido Mosteiro de Tibães nelson garrido Mosteiro de Tibães nelson garrido Fotogaleria nelson garrido » Todas as actividades serão de acesso livre e por ordem de chegada, com a lotação limitada ao espaço de cada uma das actuações previstas», informa-se. Organizado pela autarquia, o Ouvidoria é produzido pel a Leituras Encantadas e tem curadoria de Pedro Seromenho.

Mais informações no site da câmara e no Facebook do Ouvidoria

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com