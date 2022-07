Era uma vez em Bolonha

Entornointeligente.com /

«Se me perguntarem quem é — ou quem foi — o maior actor de cinema, só posso dar uma resposta: Peter Lorre». A afirmação, na linguagem hiperbólica de que tanto gostava, é de Bénard da Costa na entrada sobre o actor/realizador no dicionário do catálogo do belo ciclo Actor/Actor programado por Jorge Silva Melo na Fundação Gulbenkian em 1987. Destaca, obviamente, o papel que o celebrizou («o mais extraordinário papel que conheço na história do cinema», «milagre da criação de Peter Lorre»), Hans Beckert, em Matou ( M , 1931) de Fritz Lang; reconhece que a carreira foi irregular, mas desafia a que lhe apontem «um filme — um só — em que Lorre tenha sido menos Lorre ou, até a brincar, não fosse — num só plano — inesquecível».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com