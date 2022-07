Entornointeligente.com /

La cantante brasileña Anitta, una de las artistas más reconocidas del panorama pop latino, anunció este viernes que se someterá a una cirugía tras ser diagnosticada con endometriosis .

» El dolor es tan fuerte que quieres hacer de todo para que desaparezca «, confesó Anitta en una serie de mensajes publicados en su perfil de Twitter en el que explica las crisis que ha pasado a lo largo de los últimos nueve años de su vida por ese problema.

Enfim… minha cirurgia tá marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar

— Anitta (@Anitta) July 8, 2022

Afirmó que la endometriosis, una enfermedad ginecológica que provoca dolor pélvico crónico, » es muy común entre las mujeres » y genera «varios efectos colaterales» en función de cada cuerpo.

» Pueden extenderse hasta la vejiga y causar dolores terribles al orinar . Existen varios tratamientos, el mío tendrá que ser cirugía», manifestó.

La estrella brasileña no especificó la fecha exacta en la que pasará por el quirófano, pero comentó que ya » está contando los días » para ello.

Cancelaciones por reposo Avanzó que, tras la operación, no podrá «hacer mucho esfuerzo» durante el mes siguiente, por lo que se ha visto obligada a «cancelar» muchos eventos que ya tenía programados.

«Pero era eso o morir de dolor , no sólo después del acto (sexual), sino también cuando menstruo. Necesitábamos reaccionar rápido. Nueve años de sufrimiento», complementó.

9 anos dessa novela e eu já tentei de TUDO que todos os tipos de médicos ja falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram ou do Google também já tentei. E NADA. (e 9 anos deu foi tempo de eu tentar solução hein) porém NUNCA me pediram uma ressonância. Nenhuma

— Anitta (@Anitta) July 8, 2022

Asimismo, aprovechó para hacer un llamamiento en pro de » más informaciones para las mujeres » y pidió fomentar un «mayor interés general en cuidar el cuerpo femenino» para que puedan sentirse «libres» y «conseguir cuidarse».

También animó a las mujeres a buscar varias opiniones médicas , si un profesional no consigue detener las crisis en esa zona porque «no es normal vivir con ese dolor para siempre».

