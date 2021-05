“Era amigo de la familia”: Joven fue asesinada a puñaladas por uno de sus vecinos en Táchira

La familia de Karla Luzbey Sánchez Ramírez, joven de 16 años que fue vilmente asesinada a puñaladas junto a un amigo, no sale de su asombro tras la captura de un vecino muy cercano, como el presunto autor del terrible doble asesinato acaecido el pasado lunes 26 de abril en el sector Los Cruceros, en la vía a La Azulita, jurisdicción del municipio Fernández Feo, en la zona sur del estado Táchira.

Por Diario La Nación

Vanessa Sánchez Ramírez, hermana de la adolescente ultimada, como vocera de la familia, comenta que cuando las comisiones del Eje Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la delegación Táchira, detuvieron a J.J. Rengifo López, de 33 años de edad, como el presunto homicida, quedaron asombrados y sin palabras.

“Nos quedamos atónitos y desconcertados al saber que fue él quien asesinó a los muchachos. Él trabajaba en la misma finca que papá; era un vecino muy cercano, compartía con nosotros. Era, supuestamente, amigo de la familia. Luego del crimen, él se hizo presente, fingió ayudar a mis padres, a consolarlos; incluso fingió auxiliar a Karlita y a Énder, para reanimarlos, y le decía a Énder: ´tú puedes, tú puedes´”.

Indica Vanessa además que, en los días siguientes al hecho, el presunto homicida se mostró solícito y colaborador, apoyando a la familia en todo. Cuenta que ellos lo atendieron como siempre. Muchas veces comió con ellos, mostrándose triste, pues según decía, “Karla era su vecina favorita”.

