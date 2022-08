Equipos Sub-14 y Sub-15 del Deportivo Lara resultaron campeones del Torneo Estadal Plus

Entornointeligente.com /

Juan Aguiar.- El Deportivo Lara logró coronarse campeón del Torneo Estadal Plus Nicola Gugliotta 2022 organizado por AFEL en las categorías Sub 14 y Sub 15 este domingo 28 de agosto al vencer en la final a la Academia Rey por 5-0 y a la Academia Barquisimeto por 7-0.

Los goleadores de los rojinegros fueron Crisler Hernández por partida doble y un triplete de Valera Dudamel en el caso de la categoría Sub 14. Mientras que en los Sub 15 fueron Diego Ladino y Andrés Valencia con sus respectivos dobletes, mientras que Yeiber Perlaza, Diego Montes y Fabián D’Llan también dejaron su huella en el marcador para darle la victoria a los dirigidos por Ildemaro Peñaloza.

«Por el formato del torneo – y la duración que desencadena, es la competencia que permite de mejor manera una observación y análisis de los atletas de forma individual y colectiva. Manejamos una plantilla numerosa y eso permitió la competencia sana y la potenciación de cada jugador, al igual que llevar estadísticas validables para decisiones y estrategias.» , señaló el DT de la categoría Sub 14 Julio Colmenarez.

El «Profe» Julio habló sobre los puntos fuertes del equipo en conjunto y cuáles fueron las claves para llevarse la victoria en la final. «Nuestros puntos fuertes para obtener este campeonato fueron el trabajo día a día, tanto grupal como colectivo, también la calidad individual del grupo y además nos hemos convertido en un grupo muy unido donde todos y cada uno de nosotros sabemos del sacrificio, eso como punto fuerte ha sido un plus para valorar cada paso, cada carrera, cada caída y cada gol. En la unión está la fuerza y nuestro equipo sub 14 tiene eso muy marcado nuestra identidad de unión y poner jugar buen fútbol, ese es nuestro ADN y nuestro punto más fuerte.» , sostuvo el técnico.

De la misma forma, el director técnico de la categoría Sub 15, Ildemaro Peñaloza, también comentó los puntos fuertes de su escuadra rojinegra alrededor de todo el torneo para llevarse el campeonato.

«Diría que fue nuestra línea defensiva, nos ayudó bastante y nos sigue ayudando, lo hemos visto en el torneo regional y en el nacional, entre los dos torneos apenas nos han marcado un total de 11 goles, por lo que considero que nuestra zona fuerte y nuestra clave es la línea defensiva», indicó el DT Peñaloza.

La escuadra Sub 15 finalizó la fase regular del Torneo Estadal Plus con un total de 25 goles anotados y cinco encajados, liderando las tablas de ambas estadísticas de todo el torneo.

Sobre las rotaciones y el equipo, el director técnico también destacó algunos puntos que les permitieron llegar a la final posteriormente ganada, donde señaló «Considero que haber disputado este torneo junto con la Liga FUTVE Junior me permitió hacer más rotaciones, darles más minutos a todos los muchachos del equipo. Los muchachos se sintieron bastante bien tras quedar campeones, lograron demostrar ser el mejor equipo del estado y eso obviamente les alegra bastante».

Ambos escuadrones lograron sus respectivos objetivos de llevarse el trofeo de campeón de la categoría. La plantilla del Sub 15 buscará mantener el paso firme en el Torneo de la Liga FUTVE Junior, donde también se mantienen como líderes en solitario y en busca de llevarse otro trofeo de campeón, esta vez a nivel nacional.

