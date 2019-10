Equipo Falken apuesta a cuatro reconocidos pilotos para temporada de drift

Entornointeligente.com /

El equipo de dirft Falken, conformado recientemente para la temporada de 2020, está compuesto por los pilotos dominicanos Juanchi Almonte, Rafael Adames, Yessi López y René Sánchez, este último de Puerto RIco.

La marca de neumáticos japoneses, se suma a este deporte, el cual se encuentra en auge a nivel nacional desde varios años, por lo que se encuentra desde ya preparado para librar la batalla sobre el asfalto.

“Hoy queremos decir a la Republica Dominicana que creemos en el talento local y que como somos la marca líder en competencias Drift a nivel mundial, vamos a apoyar el desarrollo de este deporte en el país.” Expresó Carlos Burtell, Gerente General de Falken Tires para el Caribe y México quien añadió que los pilotos de Falken ocupan los lugares 1,2 y 5 de la Serie.

El equipo utilizará neumáticos modelo utiluzatán Dynamic Range (DRT) desarrollados por Falken, los cuales están compuestos de sílice.

Las competencias de drift se desarrollan en el autódromo Petronan, ubicado en la avenida Las Américas, aunque se han habilitado pistas en Santiago, para los espectadores del Cibao.

Pilotos

Juanchi Almonte inicia su carrera en el drift en el 2008 conquistando la segunda posición en la Categoría B de la Batalla Drift RD vs Puerto Rico. En el 2009 gana el segundo lugar en la Serie Dominico–Boricua y queda también Sub-Campeón en el Brahma Light Drift Track de la Serie Dominicana de Drift. En el 2011 conquista el 1er lugar del Driftmatch Europeos Vs Japoneses y queda Sub Campeón de la Serie Dominicana de Drift. En el 2012 conquista el Primer lugar de la Serie. En el 2015, gana el 3er lugar. Y en el 2016 se corona nuevamente el 1er lugar. En el 2017 queda en tercer lugar. Su vehículo es un BMW E36, motor 3.0 Turbo con 700 caballos de fuerza

Yessi López inició su carrera formal de competición en el 2012 y fue escalando hasta conquistar su Primer podium en el 2017 con el 2do lugar de la Serie Dominicana de Drift. En el 2018 logra la máxima victoria coronándose como campeón 2018 de la Serie Dominicana de Drift. Su vehículo es un Nissan 240sx año 91, motor 2jzgte, con 480 caballos de fuerza.

Rafael Adames empezó a correr a finales del 2012 y desde entonces hemos estado batallando en distintas series del drift tanto en República Dominicana como en Costa Rica y Puerto Rico. En la temporada 2018 de la Serie Dominicana de Drift quedó en Tercer lugar en el campeonato. Actualmente también está compitiendo en la temporada boricua 2019 PR Prodrift donde ocupa el 2do lugar en el campeonato. Su carro es un Nissan 240sx motor 1.5jz con 515 caballos de fuerza.

René Sánchez, pilar del deporte del Drift en Puerto Rico, único piloto activo ininterrumpidamente desde la llegada del deporte a Puerto Rico y el Caribe, cercano al 2006. Fue parte de la delegación Boricua en las primeras batallas del Drift entre Puerto Rico y República Dominicana en el 2008. Durante su carrera ha alcanzado un sin número de podios ocupando desde terceros hasta primeros lugares en los campeonatos de Puerto Rico y manteniéndose entre los primeros tres pilotos al final de temporadas.

En el 2017 decide competir de manera simultánea en dos series: PR Pro Drift y CDCD. Durante estas etapas ha alcanzado 4 sub-campeonatos en Puerto Rico, podio de segundo lugar en Dominicana y la distinción como piloto destacado en eventos puntuables en RD. Maneja un Nissan SX 240 motor 2JZ con 500 caballos de fuerza.

