Equipo de Trump dio credenciales de seguridad pese a dudas

WASHINGTON — El equipo del presidente Donald Trump otorgó credenciales de seguridad a docenas de personas a pesar de reservas sobre sus antecedentes, como la influencia de gobiernos extranjeros, el uso de drogas o sus antecedentes penales, dijo una funcionaria de seguridad de la Casa Blanca. Tricia Newbold, responsable de emitir las credenciales y quien lleva 18 años trabajando para el gobierno, dijo que elaboró una lista de 25 funcionarios a quienes inicialmente se les negó esa autorización el año pasado, pero que las recibieron ante la insistencia de prominentes allegados del mandatario. Tales decisiones, considera Newbold, no se hicieron "en el mejor interés de la seguridad nacional". Las denuncias de Newbold están incluidas en una carta y en un memorándum difundidos hoy por el representante demócrata Elijah Cummings, presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno. Ese panel ha estado investigando las credenciales de seguridad otorgadas a funcionarios como Jared Kushner, el yerno de Trump; el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn y el exasesor presidencial Rob Porter. La carta se conoce un mes después de que The New York Times reportó que Trump ordenó a subalternos darle la credencial a Kushner pese a las objeciones de responsables de seguridad nacional, y después de que Newbold expresó sus inquietudes a NBC News y a otros medios noticiosos. La controversia, además, presagia otro enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, actualmente dominada por la oposición demócrata. Cummings dijo que esta semana buscará autorizar la emisión de la primera citatoria relacionada con el tema. Cummings dijo que la citatoria será para Carl Kline, quien fue director de seguridad del personal de la Casa Blanca y supervisó a Newbold. Kline hace un tiempo renunció de su empleo en la Casa Blanca y trabajada para el Departamento de Defensa. La Casa Blanca no respondió hoy a mensajes pidiéndole su comentario. Newbold hizo sus denuncias en una entrevista el 23 de marzo con miembros de los dos partidos de la comisión. Partes de esa entrevista están incluidas en el memorándum publicado por Cummings. Dice el texto que las entre personas que recibieron credenciales pese a objeciones iniciales están "dos importantes funcionarios actuales de la Casa Blanca, así como contratistas e individuos en distintos departamentos de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia". "De acuerdo con la señorita Newbold, estos individuos tienen una amplia gama de características descalificadoras como influencia de gobiernos extranjeros, conflictos de interés, conducta personal, problemas financieros, uso de drogas y conducta criminal", dice el memorándum.

