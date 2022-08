Equipo Bolivia de ráquetbol viaja hoy a México

Entornointeligente.com /

El equipo Bolivia de ráquetbol viajará hoy a San Luis Potosí, México, para competir en el Mundial Open, que arrancará el viernes 19 de agosto y finalizará el domingo 29.

«El objetivo es muy ambicioso, pero creo que hemos trabajado para salir campeones en singles y en dobles. Conocemos mucho a los rivales, los hemos analizado, estamos tras eso», aseguró a los medios chuquisaqueños Conrrado Moscoso, quien recibió ayer los pasajes para el viaje a México, desde el programa Prodecom.

Moscoso lamentó que en esta oportunidad tampoco pueda viajar con su entrenador Luis Moscoso ni su fisioterapeuta Roberto Pérez, debido a que el apoyo alcanzó sólo para su pasaje.

«En esta oportunidad, una vez más no van a poder acompañarme. Se sentirá mucho la ausencia, pero esperemos que no sea un percance muy grande. Obviamente me van a estar acompañando desde aquí, pero esperemos que no sea muy complicado», indicó.

La delegación nacional está compuesta por Conrrado Moscoso, los hermanos Carlos y Roland Keller, además de Angélica Barrios y Jenny Daza.

El viaje de los raquetbolistas nacionales comenzó esta madrugada, llegarán a México hoy por la noche y tendrán dos días de reconocimiento de las canchas en el Centro Deportivo La Loma.

«Esperemos que nos vaya de la mejor forma, hemos entrenado muchísimo para pelear porque los resultados sean positivos», aseguró.

De los cinco raquetbolistas, dos recibieron el apoyo de Prodecom: Carlos y Moscoso. Barrios y Daza lograron la colaboración de sus autoridades locales, mientras que Roland tuvo que recurrir a los amigos para poder viajar.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

