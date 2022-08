Entornointeligente.com /

Lunes, 08 de agosto de 2022.- Acaso usted ha visto a un colibrí, inmóvil en el aire, en pleno vuelo estático frente a una hermosa flor, antes de extraer su néctar, si no lo ha hecho, hágalo, es un maravilloso ejemplo de lo que podríamos llamar: «Equilibrio Dinámico». La búsqueda del equilibrio ha sido una constante en la vida del ser humano durante toda su historia, sin embargo, somos un poderoso agente de desequilibrio sobre todo en nuestra relación con la naturaleza, con el medio ambiente de nuestro querido y maltratado planeta azul.. Equilibrio, a pesar de lo que mucha gente piensa no significa inmovilidad, quietud persistente e inacción prolongada, no, al contrario es un hecho que exige mucha energía, concentración y dedicación, requiere quietud interior y control en dosis adecuadas, balance y conocimiento profundo de las cargas envueltas en el proceso. Es, sin la menor duda, una acción absolutamente dinámica. Todo se mueve o está activo para que todo esté estable y balanceado, equilibrado. Sin embargo, el desequilibrio, la falta de visión, la inmadurez, la falta de una clara conciencia y lo atolondrado que somos, como especie, no contribuye mucho al deseado equilibrio, al equilibrio dinámico. De todas maneras no todo está perdido, hay que aclarar que existen fuerzas compensatorias y un número considerable de seres humanos alrededor del mundo, que anda en su búsqueda, en la búsqueda del equilibrio, se hacen preguntas, se conflictúan, buscan respuestas, indagan por soluciones. Trabajan concienzudamente para avanzar en la búsqueda del requerido equilibrio, aun cuando todo indica que están perdiendo la batalla y el carro de la historia va aceleradamente hacia una situación internacional caótica e inevitable. La confrontación entre ambos bandos es poderosa y muchas veces de aparente baja intensidad, a bajo volumen, está ahí, no lo duden ni por un segundo y tarde o temprano nos impactará, ya lo está haciendo. Parece que una mayoría de nosotros ha optado por ignorarla, por no querer darse cuenta, pero insisto, está ahí, al acecho, lista para pasarnos factura. Y vuelve a aparecer La Física, como una valiosa herramienta, poderosa y nutriente aliada, iluminando el sendero del conocimiento con su brillante luz. No permitan, bajo ninguna circunstancia, sobre todos los que se inician en su estudio, sin importar la edad, no permitan que docentes mediocremente preparados, malos profesores, producto de un sistema educativo deficiente, le hagan odiarla, como me pasó a mí, personalmente y a muchísima gente de mi generación. Sirva esta recomendación para La Química y Las Matemáticas, súper valiosas herramientas para un mejor desenvolvimiento en la vida. Pero no nos desviemos y volvamos al equilibrio, al equilibrio dinámico. (ED). Nos referimos en este caso al ED en el actuar, en la conducta y en la acción de nosotros los seres humanos. Y surge una, entre muchas preguntas, casi obligatoria: ¿es acaso posible alcanzar un equilibrio dinámico en un mundo plagado de contradicciones como el nuestro? Pensar en el futuro se convierte en una extraña mezcla de esperanza y profundas dudas sobre lo que nos espera si seguimos en el camino de la insensatez. Abramos los ojos, también, nuestras mentes y el corazón y luchemos, en nuestra área de acción, por un mundo con mayor equilibrio

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com