EPS Rioja invertirá S/ 3.4 millones para mejorar calidad de agua potable y alcantarillado

De ese total, 1 millón 721,192 soles se destinarán para la conservación de las fuentes de agua a través de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos (Merese-H) , para la gestión de riesgo de desastres (GRD) y para la mejora de la gestión comercial y operativa. Asimismo, 1 millón 415,892 soles serán usados para inversiones en obras de renovación y mejoramiento de redes de distribución , mientras que 306,405 soles para inversiones de ampliación del servicio de agua potable , alcantarillado y la renovación de medidores. La a udiencia pública contó con más de 35 participantes de la ciudad Rioja , quienes expresaron sus comentarios al proyecto, para lo que establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión para el quinquenio regulatorio 2022-2027. Metas de gestión Entre los principales beneficios de la actualización tarifaria está el reemplazo de 4,960 medidores para que cada familia pague lo que realmente consume y así garantizar un pago justo por el servicio. Para evitar los cortes del servicio de agua se mejorarán los sistemas en la estación de bombeo. Con el fin de mantener la continuidad del servicio de agua potable en 20 horas, la EPS Rioja S.A. construirá una nueva captación, reforzará la línea de conducción de agua cruda y adquirirá un grupo electrógeno. De otro lado, con el objetivo de conservar las fuentes de agua para garantizar la sostenibilidad del servicio de agua potable, se continuará con las actividades orientadas al cuidado de las cuencas, a través de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos (Merese-H). Lea también: Sunass aprueba reglamento de reclamos de agua y alcantarillado con enfoque intercultural Actualización tarifaria En tanto, la estructura tarifaria propuesta en el proyecto busca no afectar la economía de las familias de menores recursos económicos. Por ello, se implementará, por primera vez en Rioja, el mecanismo de subsidio cruzado focalizado, que permite que los usuarios de bajos ingresos económicos tengan una tarifa menor a la del costo del servicio. La determinación de este tipo de usuarios se establece en base a la clasificación socioeconómica (CSE) del Sistema de Focalización de Hogares ( Sisfoh), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es así como el 90 % de los usuarios, beneficiados con el subsidio, que consuman hasta 20 metros cúbicos al mes, no tendrán ninguna variación en sus recibos mensuales. Asimismo, los usuarios que consuman más de 25 m³ pagarán desde S/ 0.30 más en su recibo mensual. En tanto, el 75 % de los usuarios, no subsidiados, que consumen hasta 20 m³, pagarán como máximo S/ 0.30 más en sus recibos mensuales. A su vez, los usuarios que consuman más de 25 m³ pagarán desde S/ 0.60 más en sus recibos. Presentación de comentarios Previo a la audiencia pública, la Sunass socializó el proyecto de estudio tarifario con más de 80 actores y grupos interesados , como el Frente de Defensa de los Intereses de Rioja ( Fedir ), alcalde y regidores, Cámara de Comercio de Rioja, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, entre otros. Del mismo modo, se explicó los alcances del proyecto con miembros del Comité de Desarrollo del Barrio de Quinapata y pobladores de los sectores Las Palmeras y Democracia, las madres de los comités de Vaso de Leche de Rioja, miembros de la asociación de propietarios del mercado central y zonal 2 de Rioja, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Asociación Ambientalista para el Desarrollo de Rioja, la Asociación de Empresarios y Turismo de Rioja (Adetur) . Este trabajo de socialización continuará y los interesados en conocer el proyecto de estudio tarifario puede revisarse aquí . Más en Andina: Con 32 años, la Zona Franca de Tacna (Zofratacna) ha sumado una recaudación de más de 805 millones de soles. https://t.co/Uv2AGWq6WH pic.twitter.com/a9pqUL61Rj

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 26, 2022 (FIN) NDP/TMC Publicado: 26/9/2022

