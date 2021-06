EPS Moyobamba invertirá S/ 21.6 millones para optimizar servicio de agua potable

Entornointeligente.com / El proyecto fue expuesto ante autoridades locales, representantes de juntas vecinales y sociedad civil, y busca mejorar, en los próximos cinco años, la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. Además, garantizar su continuidad y sostenibilidad, sobre todo en un contexto de pandemia, en beneficio de una población de más de 49,000 usuarios de Moyobamba atendidos por la EPS. Del total de inversión, 16.6 millones de soles serán destinados para mejorar las deficiencias en la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento; 1.7 millones de soles irán a los fondos de reserva para los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese) para cuidado y preservación de las fuentes de agua. Un total de 487,670 soles servirán para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático; 15,000 soles para el plan de control de calidad y 2.8 millones de soles para optimizar operaciones como el mantenimiento de reservorios, operación de un nuevo pozo, entre otras. Actualización tarifaria Uno de los principales beneficios de la actualización tarifaria es el aumento de la continuidad del servicio de agua potable; es decir, la población tendrá más horas de agua potable en sus hogares, sobre todo en las zonas críticas, a través de ejecución de proyectos de renovación de redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable. También se mejorará la calidad del agua tratada y se disminuirán los cortes de servicio, debido a las constantes lluvias en la región San Martín que afectan la captación y el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Asimismo, se renovará el parque de medidores, para reducir el agua no facturada. El proyecto de estructura tarifaria busca no afectar la economía de las familias de menores recursos económicos. Para esto se implementa el subsidio cruzado focalizado que es un mecanismo que beneficia a los usuarios pobres y en extrema pobreza de la categoría doméstica y permite que paguen una tarifa menor a la del costo real del servicio. Las familias pobres de Moyobamba no tendrán una variación significativa en sus tarifas actuales y las familias no pobres, que tengan un consumo responsable: no pagarán más de un sol adicional en sus recibos mensuales. Comentarios Las personas que deseen presentar sus aportes y comentarios sobre el proyecto podrán hacerlo en la mesa de partes virtual de la Sunass (página web oficial) o a través del correo electrónico [email protected] hasta el viernes 25 de junio (quinto día hábil siguiente de la audiencia pública virtual). Los interesados en conocer el proyecto de estudio tarifario pueden revisarlo aquí . Más en Andina: La Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Moyobamba (EPS Moyobamba) culminó el estudio técnico del proyecto de recuperación de servicios ecosistémicos en la región San Martín. https://t.co/X4zvcKTNNU pic.twitter.com/V9d1LJGVwo

