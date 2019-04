Episodio IX contendrá escenas no utilizadas de Carrie Fisher

Entornointeligente.com / Carrie Fisher interpreta a la Princesa Leia en Star Wars: The Rise of Skywalker. Imagen: Lucasfilm (YouTube) El estreno del primer teaser tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker nos dio mucho de que hablar. Provocó gritos, infartos y hasta se dice que rompió Twitter por un momento . Uno de los detalles que más se destacó, sin embargo, fue la escena de la emblemática Carrie Fisher, que falleció después de rodar The Last Jedi.

Read more Read En la escena del tráiler, podemos ver a Fisher, que interpreta a la Princesa Leia, abrazar a Rey, interpretada por Daisy Ridley. Aunque Fisher falleció en 2016, aparecerá en la nueva película. Se había comentado que iban a incluir a Fisher en la película mediante la tecnología CGI, algo que el director de la película, J.J. Abrams, afirmó que nunca era una opción para él.

En una entrevista para la celebración de Star Wars en Chicago, Abrams dijo había decidido utilizar escenas de Fisher ya grabadas que no utilizaron para The Force Awakens , también dirigida por él, en The Rise of Skywalker .

“Ella era la mejor. Era gloriosa. Era increíble”, comentó Abrams. “Era imposible, no había forma. ¿Qué vas a hacer?… Teníamos un extraño milagro, [el hecho de que] teníamos unas escenas de The Force Awakens que no habíamos utilizado. [Miramos] esas escenas y empezamos a entender que en realidad había una forma de utilizar esas escenas para continuar su historia para que podía aparecer ella”.

The Rise of Skywalker contará el final de la familia legendaria que nos ha acompañado por todos los rincones de la galaxia estos años: los Skywalker. Aparte de Fisher, el reparto incluye a actores clave de la saga, como Mark Hamill y Billy Dee Williams (el Lando Calrissian de las películas antiguas). También es posible que aparezca Ian McDiarmid, el Emperador Palpatine, ya que escuchamos su risa al final del tráiler.

Read more Read “Lo más increíble es que no se siente como algo increíble [lo que hemos hecho]”, dijo Abrams. “Ella está allí en esas escenas”.

