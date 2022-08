Episodio estreno de «House of the Dragon» se convierte en uno de los grandes éxitos de HBO

Entornointeligente.com /

El episodio estreno de House of the Dragon de HBO atrajo a una audiencia récord el domingo tanto en Estados Unidos como en otros mercados incluyendo América Latina

La precuela de Game of Thrones , que se desarrolla unos 200 años antes de la serie anterior y se centra en la familia Targaryen, atrajo a casi 10 millones de espectadores en todas las plataformas en los Estados Unidos, dijo HBO e informó The Hollywood Reporter. Sería el mayor estreno de serie en la historia de la señal.

Además fue el mejor lanzamiento de serie hasta la fecha en HBO Max en los Estados Unidos, América Latina y Europa, Medio Oriente y África. No se conocen los datos de usuarios que la vieron en el streaming.

RELACIONADAS Video «House of the Dragon»: estrena la serie más esperada del año; todo lo que hay que saber The House of the Dragon también consiguió la mayor audiencia de una sola noche para HBO desde, precisamente, el episodio final de Game of Thrones de atrajo a 19,3 millones de espectadores en mayo de 2019.

El final de la segunda temporada de Euphoria en febrero, que tuvo 6,6 millones de espectadores multiplataforma.

De acuerdo a Hollywood Reporter House of the Dragon también eclipsó a la audiencia del debut de la serie original que fue vista por 2,22 millones de espectadores en 2011. Está claro que entonces, Game of Thrones era una serie desconocida y no un fenómeno global, del que ahora se aprovecha esta precuela.

